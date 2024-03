Giunta, sintesi vicina E lunedì a Oristano il vertice di coalizione  

Ora che la proclamazione degli eletti è vicina, la presidente in pectore Alessandra Todde può davvero pensare di chiudere le interlocuzioni per la formazione della nuova Giunta. D’altro canto, ha sempre detto, «vogliamo arrivare pronti già per la prima seduta consiliare». Ieri ha quasi completato i faccia a faccia con le forze del Campo largo, mentre per lunedì a Oristano, alle 16, ha già convocato la prima vera riunione plenaria di coalizione dopo il voto del 25 febbraio, con anche tutti gli eletti. Mancano due bilaterali che saranno organizzati tra oggi e lunedì, magari a margine della plenaria. Si tratta di quelli più importanti – con il M5S e il Pd – più che altro per la dimensione della posta in gioco.

I nodi

Con i pentastellati Todde gioca in casa. Con sette consiglieri, il movimento può ambire alla guida di due assessorati. C’è da sciogliere il nodo su Desirè Manca, la consigliera più votata di tutti che vorrebbe fare la presidente dell’Assemblea, posizione che in genere spetta al primo partito della coalizione, cioè al Pd, che chiederà di indicare Piero Comandini. I Dem rivendicano anche quattro posti in Giunta e in più la vicepresidenza della Regione. Troppo, secondo quanto trapela da fonti vicine a Todde. Su questo e altro verteranno i bilaterali con M5S e Pd.

La giornata

Ieri la governatrice ha incontrato le delegazioni di Progressisti, Psi-Sardi in Europa e Sinistra futura. A due giorni fa risale invece il confronto con l’Alleanza Verdi Sinistra. Todde ha anche interloquito con Orizzonte Comune e la lista “Uniti per Alessandra Todde”. Massimo Zedda, presidente dei Progressisti e in corsa per ripetere l’esperienza da sindaco di Cagliari, ha parlato di «un buon incontro, principalmente si è discusso di temi, in particolare di interventi per semplificare le leggi su tanti settori, perché è stato creato un ginepraio di norme difficilmente decifrabili che creano solo confusione». Per quanto riguarda la presenza in Giunta, «abbiamo dato disponibilità in relazione alle esigenze e alle questioni che la presidente porrà a noi e alle altre forze politiche». Secondo le ultimissime indiscrezioni, i Progressisti potrebbero finire per occupare la casella dell’Agricoltura, ma non con un consigliere. Buono anche l’esito del bilaterale con la delegazione (tra gli altri, era presente Luca Pizzuto) di Sinistra futura che a Todde ha ricordato l’importanza di rimpolpare le risorse per il Reis, la moratoria contro le speculazioni sulle energie rinnovabili e l’emergenza sulla Sanità. Anche Sinistra futura approderà alla guida di un assessorato, quasi sicuramente non con un consigliere. Nel partito, infatti, si vorrebbero evitare i doppi incarichi. Positive anche le riunioni con Orizzonte Comune e con l’Alleanza Verdi Sinistra. Anche per queste due sigle l’assessorato è a portata di mano, e probabilmente saranno indicati due consiglieri: Franco Cuccureddu per Orizzonte Comune al Turismo oppure agli Enti locali, Antonio Piu per Avs ai Lavori pubblici. Un altro consigliere potrebbe arrivare da “Uniti con Todde”: si parla di Giuseppe Frau al Lavoro.

I piccoli

Per i socialisti ha parlato Claudio Cugusi, primo dei non eletti: «Abbiamo confermato la nostra disponibilità a cooperare, come abbiamo fatto fin dal primo giorno nella coalizione. Abbiamo chiesto di avere rappresentanza nel programma di governo e ci siamo affidati alla presidente perché faccia la sua sintesi». Sintesi che, secondo le regole d’ingaggio, dovrebbe tener conto anche delle sigle che non hanno espresso nemmeno un consigliere.

RIPRODUZIONE RISERVATA