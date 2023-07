Giunta silurata, ripartono le trattative 

La scossa stavolta ha fatto tremare Palazzo degli Scolopi. Il sindaco Massimiliano Sanna ha fatto la sua mossa che era già scritta tra le righe del comunicato diffuso il 28 giugno, dopo la fumata nera nel vertice di maggioranza, ma che in molti all’interno della stessa coalizione avevano forse sottovalutato. Giunta silurata a poche ore dal Consiglio comunale, convocato per l’approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2022. Una decisione che rischia di avere ripercussioni finanziarie per l’Ente: il rispetto del termine del 30 aprile per la chiusura del documento è infatti uno dei requisiti di “virtuosità” per i Comuni.

Le motivazioni

«Dopo una attenta e ponderata analisi della situazione politica venutasi a creare negliultimi mesi – fa sapere il primo cittadino - con senso di responsabilità mi sento in dovere di prendere una decisione forte, sofferta, ma necessaria con l’intento di sbloccare la crisi politica che purtroppo sta creando serie ripercussioni sulla gestione e sul governo della città. Tra le varie soluzioni che ho preso in considerazione, per il momento, ritengo opportuno procedere ad un azzeramento dell’esecutivo aprendo un confronto con tutte le parti vive e attive della città e con le componenti politiche presenti in Consiglio che vorranno condividere l’obiettivo del bene comune e della crescita in tutti gli ambiti della nostra Oristano».

Le trattative

Dopo i primi approcci informali, dunque, via libera alle consultazioni ufficiali con la minoranza. L’ex candidato sindaco Sergio Locci, consigliere di Aristanis, aveva già dato la sua disponibilità all’indomani dell’appello lanciato dal primo cittadino. Gli otto esponenti di centrosinistra, invece, attendevano un’azione forte che Massimiliano Sanna ha concretizzato dando il benservito ai suoi assessori. Quale sarà la fisionomia della nuova squadra di governo e soprattutto quali saranno i tempi per le nuove nomine non è dato sapere. Il primo cittadino potrebbe spalancare le porte ad una Giunta completamente tecnica. «Auspico un rinnovato governo coeso, forte, di grandi intese e che lavori al meglio», dice.

I rischi

La crisi politica ha intanto una prima conseguenza. Ieri è saltata la discussione sul consuntivo 2022, la scadenza naturale è il 30 aprile. Dalla Regione è arrivato un primo cartellino giallo, al quale gli uffici hanno replicato comunicando l’avvenuta approvazione in Giunta e con la convocazione del Consiglio comunale. La prima è saltata, resta un’ultima occasione, quella dell’11 luglio. Se anche martedì prossimo il sindaco non avrà i numeri necessari a garantire il via libera, si potrebbero spalancare le porte all’arrivo di un commissario ad acta. Il rispetto della scadenza permette ai Comuni di destinare parte del maggiore gettito dell’imposta municipale e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature. Inoltre consente agli enti di poter incrementare le risorse destinate alla parte variabile dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale.

