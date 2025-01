Giunta, sì alla manovra: sul piatto 10 miliardi «Ma prima c’è la sanità» 

Dieci miliardi per pagare stipendi, garantire servizi e far girare l’economia. La Finanziaria 2025 ha incassato ieri, dopo le 20, il via libera dalla Giunta, primo tassello di un iter che dovrebbe chiudersi in trentasette giorni tra esame in commissione Bilancio e approvazione in Aula. Il voto dell’Esecutivo ha messo il punto finale a una giornata politica iniziata all’ora di pranzo con il ristretto vertice M5S-Pd per decidere che la sanità, a partire dal commissariamento delle Asl, dovrà avere la precedenza sulla manovra.

I conti

Sulla nuova Finanziaria i dettagli si conosceranno «nei prossimi giorni». Ieri la Giunta si è limitata a un assaggio di anticipazioni assicurando che «rispetto al passato» nel ddl «ci sono molte più risorse per sanità, trasporto aereo, politiche sociali, lavori pubblici, assistenza alle fasce deboli e università». E «non si tratta di un mero atto tecnico-contabile – ha detto l'assessore alla Programmazione, Giuseppe Meloni -, ma di un documento che incarna una chiara visione politica», definita «progressista» dalla presidente. «Una visione – ha aggiunto Todde – che va incontro alle esigenze dei territori e fa lavorare a pieno regime tutta la macchina regionale». Previsto anche «un pacchetto di misure dedicato all'innovazione e alla digitalizzazione per garantire servizi più efficienti a cittadini e imprese».

Presenti ed esclusi

Ieri è stata Alessandra Todde a volere sia l’incontro bis con il Pd (dopo quello di martedì) che il voto in Giunta, sacrificando nel primo appuntamento la partecipazione degli alleati. Non senza reazioni. «Di un vertice a cinque, oltretutto poco rappresentativo della coalizione, non ne abbiamo avuto notizia», dicono di Avs. Insieme alla governatrice, c’erano il presidente del Consiglio, Piero Comandini, il capogruppo del Pd in Aula, Roberto Deriu, più gli assessori Bartolazzi e Meloni.

Posizioni diverse

È storia nota che Todde preferisse la sanità alla manovra. La presidente ha impiegato un po’, ma alla fine ce l’ha fatta a portare a casa la formula operativa desiderata. Che, comunque, andrà spiegata. Avs, con la capogruppo Maria Laura Orrù, sul vertice dice ancora: «Non penso sia stata l’occasione per trattare questioni dirimenti, sui cui dovrebbe essere convocata tutta la maggioranza. Trovo rischioso – suona la sottolineatura – lasciare troppo indietro la Finanziaria, visto che la situazione economico-sociale dell’Isola è grave». Nemmeno i Progressisti avrebbero fatto la scelta di M5S e Pd, e non l’hanno mai nascosto. «Approvare il prima possibile la Finanziaria – ha ripetuto anche ieri il capogruppo Francesco Agus – è un dovere necessario per sbloccare la spesa della Regione. Spesa che, per 3,5 miliardi, riguarda proprio la sanità, ripresa dalla Corte dei conti per le proprie inefficienze».

Lo scenario

Per capire la solidità dell’accordo tra Cinque Stelle e dem, bastano le parole di Deriu. Poche ma tutt’altro che ambigue: «Il Pd è pronto all’approvazione della legge sui commissariamenti, così come richiesto dalla presidente e nei termini stabiliti dalla Giunta». Todde, sulla sanità, ha portato in dote il ddl 40, all’esame della commissione presieduta da Carla Fundoni, altra democratica dell’Aula. «Martedì concludiamo le audizioni, poi comincia la discussione». I ritocchi, che rischiano di allungare la partita, sono nell’aria. «In queste settimane di confronto siamo stati sollecitati a snellire le procedure, vuol dire trasferire sulle Asl alcuni compiti assegnati all’Ares». L’esatto contrario di quanto prevede il ddl 40 che all’Agenzia regionale per la salute vuole assegnare maggiori poteri, soprattutto su fabbisogno di personale e retribuzioni accessorie.

I favorevoli

Quando la maggioranza, in quest’ultimo mese, si è arenata sull’agenda delle priorità e il Pd ancora nicchiava, dalla civica Uniti per Todde arrivavano indicazioni precise sul sostegno alla linea della presidente. La rotta non è mai stata cambiata. «La discussione su cosa arriverà prima in Aula – dice il capogruppo Sebastian Cocco – è un falso problema. La Finanziaria andrà comunque avanti in commissione Bilancio nei giorni in cui l’Assemblea sarà al lavoro per approvare la legge sulla sanità». Una lettura, questa, che i Progressisti hanno condiviso nel merito. «Sbaglia chi pone i bisogni dei sardi in chiave antitetica – ha ribadito Agus -: le commissioni possono lavorare in parallelo ed è bene che continuino a farlo».

L’opposizione

Su Radiolina, Stefano Schirru, consigliere regionale di Alleanza Sardegna, ha ribadito la contrarietà delle minoranze alla linea M5S-Pd: «È assurdo pensare di governare la crisi della sanità senza prima avere le risorse a disposizione».

