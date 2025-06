Giunta, si accelera sul rimpasto 

Se i ricorsi sul caso decadenza hanno l’effetto di allungare la legislatura, allora c’è spazio anche per una prima verifica di Giunta. Dall’insediamento è trascorso ben oltre un anno, e non è un mistero che più di una volta in maggioranza il confronto si sia acceso sulle questioni governate dall’assessorato alla Sanità guidato dall’oncologo romano indicato dal M5S, Armando Bartolazzi. Basti pensare ai commissariamenti delle aziende sanitarie che hanno portato il gelo nei rapporti tra il Pd, da una parte, e la governatrice e i pentastellati, dall’altra. Dopo lo strappo i Dem erano stati chiari. Nell’ultima direzione del partito a Oristano il segretario Piero Comandini aveva detto che «il Pd intende continuare a occuparsi di sanità da attore protagonista, perché il tema non appartiene, né può appartenere a un solo partito».

L’ipotesi

In pratica, il Pd pensava a un assessorato di coalizione. Ma questo appello alla condivisione non deve essere stato accolto dalla presidente della Regione Alessandra Todde che, secondo indiscrezioni molto insistenti, starebbe pensando di sostituire Bartolazzi non con un altro tecnico, magari senza colore partitico, ma con uno dei personaggi simbolo del M5S in Sardegna: Desirè Manca, oggi assessora al Lavoro, la consigliera più votata alle scorse elezioni regionali. Al suo posto, al Lavoro, potrebbe arrivare Michele Ciusa, attuale capogruppo del M5S nell’Assemblea sarda. Contro l’ipotesi di un altro consigliere in Giunta, resta la difficoltà di mantenere il numero legale più volte riscontrata nelle ultime sedute in Aula e nelle commissioni.

Equilibri

Questi avvicendamenti, tutti interni al Movimento, rispetterebbero gli equilibri delle forze politiche rappresentate in Giunta. E non potrebbe essere diversamente. All’ultimo vertice di maggioranza Alessandra Todde non ha escluso un eventuale rimpasto, ma su un punto è stata chiara: le deleghe possono anche cambiare, ma devono essere rispettate le proporzioni di partenza. Un altra ragione di attrito con il Pd che non ha mai nascosto, soprattutto a inizio legislatura, di ambire al controllo di quattro assessorati (oggi copre il Bilancio con Giuseppe Meloni, l’Industria con Emanuele Cani, l’Ambiente con Rosanna Laconi). È anche possibile che – se rimpasto sarà – allora la presidente lo farà in tempi brevi. Prima del cambio ai vertici della segreteria regionale del Pd dove, al posto di Piero Comandini, dovrebbe arrivare il deputato Silvio Lai.

Il nodo

Fatta in questo modo, sarebbe la verifica perfetta. Ma c’è un problema da risolvere al più presto: l’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta – entrato in Giunta in quota Progressisti – non sembra avere più un partito di riferimento. La rottura definitiva con i Progressisti si è consumata al momento della formazione delle liste a Nuoro. In quell’occasione Satta aveva accusato il partito di aver aperto a forze esterne. Cosa che, col senno di poi, ha anche aiutato il centrosinistra a stravincere nel capoluogo barbaricino. Quindi: se i Progressisti intendono conservare un posto nella squadra dell’Esecutivo, questo significa che Satta dovrà lasciare prima o poi. Ma il partito di Massimo Zedda e Francesco Agus non si accontenta di guidare l’Agricoltura, vorrebbe altro. Magari arrivare al Lavoro, oppure ai Trasporti, o alla Sanità. Caselle per il momento già appaltate. Anche sul fronte Trasporti, la permanenza di Barbara Manca (quota presidente) in Giunta dipenderà dai risultati che riuscirà ad ottenere sul fronte della continuità territoriale aerea. Mentre i destini dell’assessore Francesco Spanedda sono legati alla sua capacità di costruire una nuova legge urbanistica

