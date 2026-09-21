Giunta senza orari di ricevimento, interrogazione in Aula 

Sono passati 25 mesi dell’insediamento della nuova amministrazione, ma ad oggi mancano gli orari di ricevimento del primo cittadino e degli assessori. Ecco perché i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Stefano Altea e alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu hanno presentato un’interrogazione sul problema. «Ad oggi sul sito web istituzionale dell'Ente, non risultano pubblicati in modo chiaro e reperibile gli orari né le modalità di ricevimento al pubblico del Sindaco e dei singoli assessori. Inoltre presso la sede municipale manca una segnaletica o un prospetto informativo accessibile ai cittadini indicante i giorni e gli orari in cui la giunta riceve la cittadinanza. Numerosi cittadini hanno segnalato la difficoltà di mettersi in contatto con la Giunta per programmare un colloquio se non tramite procedure informali o poco trasparenti». Di qui la richiesta di una informazione più chiara e precisa: «Vogliamo sapere – aggiunge Mamusa - entro quali tempi e attraverso quali strumenti l'amministrazione intenda formalizzare il calendario aggiornato degli orari di udienza per garantire il diritto di ascolto di tutti i cittadini».

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