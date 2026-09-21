SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
San Gavino
22 settembre 2026 alle 00:32

Giunta senza orari di ricevimento, interrogazione in Aula 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono passati 25 mesi dell’insediamento della nuova amministrazione, ma ad oggi mancano gli orari di ricevimento del primo cittadino e degli assessori. Ecco perché i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Stefano Altea e alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu hanno presentato un’interrogazione sul problema. «Ad oggi sul sito web istituzionale dell'Ente, non risultano pubblicati in modo chiaro e reperibile gli orari né le modalità di ricevimento al pubblico del Sindaco e dei singoli assessori. Inoltre presso la sede municipale manca una segnaletica o un prospetto informativo accessibile ai cittadini indicante i giorni e gli orari in cui la giunta riceve la cittadinanza. Numerosi cittadini hanno segnalato la difficoltà di mettersi in contatto con la Giunta per programmare un colloquio se non tramite procedure informali o poco trasparenti». Di qui la richiesta di una informazione più chiara e precisa: «Vogliamo sapere – aggiunge Mamusa - entro quali tempi e attraverso quali strumenti l'amministrazione intenda formalizzare il calendario aggiornato degli orari di udienza per garantire il diritto di ascolto di tutti i cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Bullizzato per il papà africano, l’inferno di mio figlio nelle chat»

La denuncia della madre di un 15enne del Cagliaritano: «Agli altri genitori dico: controllate il telefono dei ragazzi» 
Ivan Murgana
L’intervista

«Rafforzare l’Europa Sull’Ucraina Pd e 5S trovino un accordo»

Gentiloni: difesa comune e assetto federale  per rendere l’Ue una vera potenza mondiale 
Giuseppe Meloni
Il processo

Il muro di omertà abbattuto dal padre coraggio

Il racconto in aula delle “indagini private” svolte dai familiari del giovane di Ilbono 
Francesco Pinna
Università

Morandi in testa, domani si rivota

Chessa incassa 200 preferenze, Uzzau 185 e Pintore soltanto 36 
Emanuele Floris
Dopo Pontida

Salvini: «Al congresso mi aspetto altre candidature»

E dagli Usa Tajani si scusa per le sue frasi sulle donne: mai voluto offenderle 