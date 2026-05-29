Giunta, scintille in maggioranza 

Se non è una crisi di maggioranza poco ci manca. Anche perché i malumori fra alleati del centrodestra al governo di Selargius stanno bloccando l’attività del Consiglio comunale, fermo ormai da quasi un mese. Tutti d’accordo sull’arrivo in Giunta di Giuliano Palmieri, Sardegna 20Venti, al posto di Gigi Gessa - arrestato qualche mese fa e sotto inchiesta - ma non sull’ingresso della Lega. E mentre i Riformatori alzano la voce contro la richiesta di cedere un posto nell’esecutivo al Carroccio, c’è anche FdI sul piede di guerra: «Non siamo stati invitati in una recente riunione politica, un errore gravissimo da parte del sindaco», accusa la capogruppo Chiara Contu.

Il caso FdI

Al centro del confronto acceso i nuovi assetti in Giunta, ma anche il perimetro della futura coalizione e del candidato sindaco del centrodestra locale per le Amministrative del prossimo anno. I primi segnali di malcontento risalgono a due settimane fa, seguiti a una riunione politica dove però non era presente tutta la maggioranza. Fra le assenti le due esponenti di FdI in Consiglio, Chiara Contu e Vanessa Vargiu: «Nessuno ci ha detto niente, evidentemente la nostra presenza non è ritenuta importante, nonostante i nostri quasi mille voti portati per le ultime elezioni», polemizza Contu. «A questo punto ognuno si assumerà le sue responsabilità, noi alziamo le mani e faremo le nostre valutazioni».

Il nodo Lega

L’altro fronte dei malumori è concentrato sui nuovi assetti in Giunta. La poltrona vuota dell’Ambiente e della Viabilità spetta a Sardegna 20Venti e non crea discussioni: al posto dell’assessore Gessa subentra un esponente dello stesso partito, Giuliano Palmieri, attuale consigliere di maggioranza. Nome gradito da tutti, apprezzato persino dai banchi dell’opposizione. Il vero nodo da sciogliere è il posto da creare per la Lega, unico partito di maggioranza che non ha una rappresentanza nell’esecutivo comunale. Ma l’idea di un mini rimpasto pare non sia stata gradita dai Riformatori che nel giro di valzer politico perderebbero un assessore, Claudio Argiolas, per fare spazio al Carroccio con una rimodulazione di deleghe. In questo caso la designata dovrebbe essere la leghista Marianna Mameli.

Il sindaco

Gigi Concu replica: «La riunione di due settimane fa era ristretta ai gruppi che rivendicavano visibilità e con cui si dovevano limare gli ultimi dettagli sulla Giunta, era necessario fare una sintesi per poi portare tutto nel tavolo di maggioranza», dice rispondendo a FdI. Mentre sull’impasse nell’esecutivo aggiunge: «Ho incontrato singoli segretari cittadini e consiglieri di tutti i gruppi, operando su mandato della maggioranza. Ci sono problemi con alcuni partiti che ancora non sono stati risolti ma sono certo che si arriverà a una sintesi anche sulla scelta del futuro candidato sindaco».

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