Giunta, scelti i capi di Gabinetto 

La Giunta ha quasi completato il ciclo di nomine a disposizione. Da ieri sono online i curriculum dei capi di gabinetto di dieci assessori su dodici. Per l’Industria, il titolare Emanuele Cani (Pd, area Rifortmisti) ha scelto Guido Portoghese, consigliere comunale uscente a Cagliari e segretario cittadino del Pd. Lo stesso ruolo ma all’Ambiente (guidato dalla Dem Rosanna Laconi, area Popolari) ricopre l’ex consigliere regionale Cesare Moriconi. Deve ancora prendere una decisione l’assessore a Bilancio e Programmazione Giuseppe Meloni (Pd, area Riformisti). Capo di Gabinetto al Turismo è l’ex sindaca di Pula Carla Medau che a un certo punto, ai tempi delle trattative per la formazione della Giunta, era sembrata anche vicina alla guida dell’assessorato prima che Alessandra Todde finisse per convergere su Franco Cuccureddu (Orizzonte Comune). All’Istruzione (assessore Ilaria Portas) la scelta è ricaduta su Andrea Dettori di Sinistra Futura, già dipendente pubblico come docente. Capo di gabinetto dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi (quota M5S) è Paolo Tecleme. Sempre in quota pentastellata, l’assessora al Lavoro Desirè Manca ha voluto Davide Sechi, dipendente pubblico. Per i Lavori pubblici, l’assessore Antonio Piu (Alleanza Verdi-Sinistra) ha nominato Giuseppina Gioi, già dipendente regionale alla direzione generale dei Beni culturali. Capo di gabinetto dell’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta (Progressisti) è Sergio Pani, anche lui dipendente regionale. Infine gli assessorati in quota governatrice, Enti locali e Urbanistica e Trasporti. Nel primo caso, capo di gabinetto di Francesco Spanedda è Pierpaolo Fois, dipendente del Comune di Quartu. L’altra assessora scelta direttamente da Alessandra Todde, Barbara Manca, ha indicato Francesco Sechi. Devono ancora ricoprire la casella Giuseppe Meloni (Bilancio e Programmazione), e l’assessora di Uniti con Todde agli Affari generali Mariaelena Motzo.

La presidenza

Capo di gabinetto della presidente, nominato quasi subito, è Luca Caschili. La presidenza ha anche provveduto ad assegnare tutti gli incarichi previsti nella legge 10 del 2021 (meglio nota come legge “poltronificio” o degli staff). Lo stesso provvedimento riconosce a ciascun assessore la possibilità di nominare nove unità di segreteria che però, nella maggior parte dei casi, devono essere ancora indicate. Insomma, la legge 10 tanto contestata dall’opposizione nella precedente legislatura, sopravvive. Tanto che oggi, a parti invertite, la minoranza di centrodestra non perde occasione di ricordarlo. «Per anni il M5S ha fatto la morale al centrodestra, ora se sono coerenti cancellino la legge, oppure chiedano scusa ai cittadini per averli presi in giro con demagogia e populismo, soprattutto se hanno capito che quella legge è davvero utile per governare», attacca il consigliere di Fratelli d’Italia Fausto Piga. Che avverte: «Todde non pensi a giochi di prestigio riducendo il numero dei nominati per lavarsi la coscienza: o la legge è giusta o non lo è». Sulla stessa linea l’ex presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega Michele Pais: «Ora che Pd e 5S sono al Governo, tutto è più giustificabile e persino l’indignazione sulla legge “poltronificio” non rappresenta più un problema». La legge 10, va ricordato, nel 2021 non fu neanche impugnata dal Consiglio dei ministri.

Scatta il conto alla rovescia, intanto, per la nomina dei direttori generali: lo spoils system scade l’8 luglio. (ro. mu.)

