«Giunta Sanna, un teatro surreale» 

L’affondo è duro quanto prevedibile. Prospettiva Aristanis ha atteso 24 ore prima di esternare la delusione per una gestione della crisi definita «surreale e alquanto discutibile». La Giunta Sanna-bis, sorella gemella di quella azzerata lo scorso 6 luglio, non sposta di un millimetro i problemi che hanno generato la frattura tra le due anime della coalizione. Anzi. I numeri della maggioranza restano gli stessi: tredici voti certi e tre ballerini, ora più che mai. «In Aula la nostra sarà una voce critica - assicurano dal gruppo misto - decideremo provvedimento per provvedimento».

Le critiche

Di certo l’epilogo non è quello che i tre “dissidenti” avevano immaginato, anche alla luce del sostegno che per mesi hanno incassato da Fratelli d’Italia e Udc. «Ora che è calato il sipario - scrivono in una nota Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti accostando la situazione politica cittadina al teatro shakespeariano - come se nulla fosse successo, tutti i protagonisti della commedia si ritrovano nuovamente, con rinnovati amorevoli intenti, attorno al tavolo dell’esecutivo comunale, a detta loro per il bene della città». Prospettiva Aristanis scocca pesanti frecciate agli alleati, accusati di «dimenticare tutti gli strali polemici occorsi fra i protagonisti», e non risparmia il sindaco che «accompagnato da qualche stretto sodale, aveva tentato di apparecchiare quel tavolo invitando a sedere niente meno che i partiti dell’opposizione, a danno di buona parte degli attuali commensali». Un tentativo bollato come «indecoroso e disperato, forse - aggiungono i firmatari - suggerito al sindaco dal medesimo recidivo regista esterno». Il rientro in Aula si annuncia incandescente con i tre consiglieri che avvertono: «Prospettiva Aristanis prende atto dell’attuale situazione di governo, reputandola totalmente ingiustificabile politicamente e pure sotto il più elementare profilo dell’etica ma anche della logica e del buon senso – scrivono - E ricorda in primis al sindaco e a tutti i cittadini che i valori condivisi e le comuni affinità che hanno determinato a suo tempo la nascita di Prospettiva Aristanis sono e resteranno antitetici ed incompatibili con quanti fondano la propria azione sull’inconcludenza, l’opportunismo e la slealtà politica».

La minoranza

Sulla ricomposizione della Giunta è severo anche il giudizio dell’opposizione. «Una grande farsa - tuonano gli otto consiglieri di centrosinistra - mentre Oristano sembra sempre più relegata al ruolo di Cenerentola. Noi vogliamo ripartire dalle cose da fare, non ci limiteremo ad osservare, faremo proposte concrete per cercare di far uscire la città dalla palude nella quale è impantanata». Francesco Federico, esponente di Oristano Democratica e possibile si spinge oltre e non esclude una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco per porre fine a questa consiliatura. «Imbarazzante è l’aggettivo che meglio rappresenta la lunga crisi attraversata dalla maggioranza» dichiara. Non è più tenero il circolo cittadino del Partito democratico. «Non siamo fiduciosi su un rilancio dell'azione amministrativa fondata sulle macerie della maggioranza e legata dall'ennesimo patto scellerato per sopravvivere sino alle prossime elezioni regionali - afferma il segretario Roberto Martani - Ci aspettavamo una rinnovata proposta programmatica, anche per un obiettivo temporale minimo; ci aspettavamo si parlasse di programmi, di città, soprattutto di comunità e non che si risolvesse la crisi come se nulla fosse accaduto».

