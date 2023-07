Giunta Sanna, ultima chiamata 

Sarà una partita da tripla in schedina quella tra Massimiliano Sanna e la sua maggioranza. Il sindaco torna in Aula a una settimana dal vertice che ha segnato una profonda spaccatura tra le due anime della coalizione, divise sull’ingresso in Giunta di Prospettiva Aristanis. Ma quale sarà il futuro della compagine di governo è difficile decifrarlo.

La seduta

All’ordine del giorno c’è il Rendiconto dell’esercizio 2022 che in caso di bocciatura spalancherebbe le porte ad un commissario ad acta. Ma più passano le ore, più si affievolisce il timore che Fratelli d’Italia, Udc e gruppo misto voltino le spalle al primo cittadino. «Non abbiamo mai detto che non avremmo votato il consuntivo –puntualizza il capogruppo dello Scudo Crociato Vincenzo Pecoraro – all’interno di ogni maggioranza ci possono essere visioni differenti, è normale dialettica. Il sindaco dovrebbe essere come un buon padre di famiglia che mette pace quando i figli litigano». Verso il sì sarebbero orientati anche il partito di Giorgia Meloni, che più di una volta attraverso il coordinatore cittadino Fulvio Deriu ha ribadito il pieno sostegno al sindaco, e il gruppo dei dissidenti guidato da Gianfranco Licheri.

Scenario uno

Sullo sfondo, però, resta l’apertura di Massimiliano Sanna alle “forze vive e attive della città” sulla quale maggioranza e opposizione chiedono chiarezza.

Gli scenari ipotizzabili sono tre. Partendo dal meno “realistico”, il primo cittadino potrebbe rassegnare le sue dimissioni, certificando una crisi finora annunciata a parole. Sanna potrebbe utilizzare i venti giorni di tempo concessi dal regolamento per avviare nuove interlocuzioni e tentare di ricostruire una maggioranza solida.

Scenario due

Una presa di posizione forte, come potrebbe essere la seconda opzione: azzeramento delle deleghe e ribaltone in Consiglio. Il centrosinistra ha lasciato aperto uno spiraglio al campo largo, ma solo «a fronte di azioni concrete che facciano seguito alle dichiarazioni del sindaco sull’impossibilità di proseguire l’attuale esperienza di governo», aveva precisato il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna.

Massimiliano Sanna potrebbe rinunciare a Fratelli d’Italia, Udc e Prospettiva Aristanis per fare spazio ai nove componenti della minoranza, Sergio Locci compreso. Resta da capire se in Giunta ritroverebbero spazio gli assessori di Forza Italia e Partito sardo d’Azione Luca Faedda e Simone Prevete.

Scenario tre

C’è infine un’ultima strada che vedrebbe la crisi dissolversi in una bolla di sapone. Fratelli d’Italia e Udc, che da settimane esprimono perplessità sull’opportunità di proseguire il cammino in tredici, sono pronti ad accantonare la proposta di accogliere nell’Esecutivo il gruppo di Gianfranco Licheri. Prendendo spunto da un vecchio successo, “Finché la barca va, lasciala andare”.

