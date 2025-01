Giunta Sanna, tregua armata 

«Una convocazione ufficiale ancora non c’è ma a breve sentirò i partiti per fissare un incontro e fare il punto della situazione». Di tagliandi, avvicendamenti in Giunta e ancor più di crisi il sindaco Massimiliano Sanna non vuol sentir parlare. Il via libera al bilancio di previsione 2025-2027 prima della fine dell’anno e con la quasi totalità della maggioranza (15 favorevoli e un assente giustificato) è un’iniezione di ottimismo per il primo cittadino che dall’inizio della consiliatura è costretto a barcamenarsi tra malumori, sgambetti e numeri risicati. Eppure Sanna è consapevole che, archiviata con successo la “maratona” contabile, i tempi siano maturi per affrontare le questioni politiche che negli ultimi mesi hanno minato la stabilità della maggioranza.

Il sindaco

«Preoccupato? Assolutamente no. Anzi, sono molto felice: stiamo lavorando bene e continueremo a farlo» sostiene. Neppure il richiamo del consigliere di opposizione Sergio Locci, che concedendo l’ennesimo aiuto in occasione dell’approvazione del Dup (passato con appena 12 voti) aveva sollecitato una verifica interna alla ormai logora coalizione di centrodestra, sembra allarmare il sindaco. «Fatte salve alcune situazioni in cui i consiglieri di maggioranza si sono assentati per motivi personali, in Consiglio non abbiamo mai avuto problemi di numeri - spiega - abbiamo approvato il bilancio di previsione con 15 voti, è un risultato importantissimo». Non dello stesso avviso sembrerebbe Forza Italia che sul peso del suo gruppo ha calibrato negli ultimi mesi la partecipazione in Aula per lanciare precisi segnali agli alleati e soprattutto al suo assessore di riferimento, Luca Faedda. Il partito ha sempre “rimproverato” al primo cittadino di non aver portato la questione sul tavolo provinciale. «Ufficialmente non ho avuto alcuna richiesta in tal senso - ribatte Massimiliano Sanna - il dialogo nella coalizione, in ogni caso, è costante: incontro l’intergruppo di maggioranza con cadenza settimanale».

I malumori

Dei “mal di pancia” in seno all’amministrazione di centrodestra si è discusso nel corso dell’incontro con i vertici regionali dei partiti «ma solo in un’ottica di rafforzamento dell’azione politica», precisa. Gli inquilini azzurri di Palazzo Scolopi (con qualche distinguo tra i componenti) però non hanno mai nascosto un diffuso malcontento nei confronti della Giunta e l’approvazione del documento contabile potrebbe essere stata solo una tregua prima di tornare all’attacco.