Giunta Sanna tra progetti e sogni 

Si scrive Dup, si legge libro dei sogni di fine autunno. Alcune opere sono a buon punto, altre partiranno. Da quando nel 2016 è diventato obbligatorio il Documento unico di programmazione è quasi un atto di routine dove ci sta il già visto e quello che forse si vedrà.

Il “caso mercato”

Una nota a parte merita il mercato di via Mazzini che il Dup liquida in due righe. Il sindaco Sanna parla delle sinergie con organizzazioni di categoria per «realizzare progetti rilevanti quali il mercato civico di via Mazzini e quello di via Costa». Punto. L’assessora alle Attività produttive, artigianato, commercio, mercati Rossana Fozzi evita la grana di via Mazzini, visto che tra gli obiettivi strategici inserisce solo «la riorganizzazione dei mercati di piazza Abis, via Costa e via Cimarosa». Chiusa la parentesi, che parentesi non è, ecco alcuni passaggi assessorato per assessorato.

Ivano Cuccu

Ivano Cuccu (Urbanistica, tutela del territorio, residenziale, usci civici, viabilità, patrimonio). Il Piano urbanistico è scaduto e quindi da rivedere perché la città dai 40mila abitanti ipotizzati dal 2011 al 2023 è scesa a poco più di 30mila. «Prima però dobbiamo ultimare il piano di assetto idrologico». Procede lentamente il Piano della mobilità, il potenziamento dell’utilizzo dei mezzi elettrici e la mobilità lenta è un’intuizione. Il Comune metterà nel mercato i beni disponibili per fare cassa o acquisire altri immobili come Palazzo Paderi: storia stravecchia, ancora a metà.

Carmen Murru

Assessora ai Servizi sociali. Priorità: riaprire il dormitorio «in un locale comunale». Quale e quando non si sa. Mancano abitazioni, «riapriremo il bando».

Rossana Fozzi

Nella città della ceramica l’assessorato ha lavorato per realizzare l’esposizione dei bassorilievi di 4 sindaci mentre è forte l’idea «di sondare e concretizzare l’intervento per il recupero della fontana di Antonio Corriga», incellofanata nel rudere del mercato di via Mazzini. Da venire il centro documentale Terracotta, la Città dell’olio, le Strade della Vernaccia.

Antonio Franceschi

Ha la delega a Sport, turismo e spettacolo. «Il Palasport oggi viene utilizzato da 8 società. Se avessimo risorse lo trasformerei, utilizzando tutti gli spazi, in 12 palestre. Nella palestra centrale organizzerei concerti e spettacoli».

Soldi non ce ne sono, così come mancano le autorizzazioni. Aspettando lo Spazio grandi eventi, Torregrande eccetera eccetera.

Simone Prevete

L’assessore ai Lavori pubblici: «Alcune opere hanno già avuto avvio, altre lo avranno a breve». Porticciolo, manutenzioni stradali, frazioni, ex mattatoio, scuole.

Maria Bonaria Zedda

L’assessora all’Ambiente, igiene e decoro non può che pensare a più verde e maggior decoro, un impegno che si rinnova di anno in anno. Per Torregrande e tutte le aree verdi della città la cassa non piange ma neppure sorride.

Martedì 28 spetterà all’assessore alla Cultura e bilancio, Luca Faedda, esporre i progetti poi spazio alla discussione.

