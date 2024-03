Giunta Sanna tra due fuochi 

Martedì sera si rientra in Aula consiliare e la Giunta Sanna si trova tra due fuochi: uno legato al personale e un altro invece ai vari gruppi che, dopo le elezioni regionali, dovranno per forza registrare diversi cambiamenti. Stravolgimenti legati ai tanti esponenti che in Consiglio rappresentano una forza politica ma che alle ultime Regionali hanno invece corso con un’altra.

In Aula

Quindici punti in tutto, per lo più interpellanze e interrogazioni. Qualcuna anche anacronistica, dopo il prolungato stop consiliare, come quella che chiedeva lumi sullo stato della pista di allenamento per le selezioni della Sartiglia. In coda all’ordine del giorno del Consiglio comunale, che tornerà a riunirsi martedì, anche l’ennesimo riconoscimento di debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive e una corposa variazione al documento economico, approvato neppure tre mesi fa.

Le variazioni

In tutto 370mila euro per il finanziamento di quattro interventi: 80mila serviranno a completare il primo lotto di lavori in piazza Manno, 40mila saranno destinati alla realizzazione della platea per lo stoccaggio dei rifiuti zootecnici nell’impianto gestito dalla Soe, 100mila euro verranno utilizzati per la bonifica della discarica di Pauli Mattauri, i restanti 150mila euro saranno “girati” alla Oristano servizi per la manutenzione straordinaria del verde pubblico. Un’ulteriore iniezione di risorse per contrastare la situazione di degrado che attanaglia parchi, aiuole e strade cittadine.

In fuga

Ma con gli occhi puntati della minoranza, che già prima della pausa elettorale aveva chiesto una sessione straordinaria di lavori proprio sull’operato della società in house.

Qualche malumore si registrerebbe anche negli uffici del settore Sviluppo del territorio che, a partire dai primi di aprile, dovrà fare a meno del dirigente Giuseppe Pinna, pronto ad assumere un incarico in Provincia.

Sarà il primo di una serie di addii: a stretto giro, della pianta organica comunale non farà più parte neppure la dirigente del settore Servizi alla persona Valentina Tagliagambe e a fine anno a salutare sarà anche la responsabile del settore Programmazione e gestione delle risorse, Maria Rimedia Chergia, ormai prossima al pensionamento.

I nodi

L’emorragia di dirigenti, però, non sarà l’unica gatta da pelare per il sindaco Massimiliano Sanna e la sua Giunta, con i nodi politici pronti a tornare al pettine.

Il consigliere di Prospettiva Aristanis, Paolo Angioi, candidato alle Regionali con Sardegna al Centro 20Venti, non ha ancora sciolto gli indugi sul suo futuro nell’Aula degli Evangelisti. E con lui neppure i colleghi di gruppo Gianfranco Licheri e Davide Tatti.

«Il coordinamento di Oristano di 20Venti sta valutando le opportunità migliori per il movimento», fa sapere il referente provinciale Marco Efisio Pisanu.

Temporeggiare troppo, però, potrebbe costare caro. Perché il partito, in Consiglio, malgrado le posizioni con i vertici regionali siano distanti, è ancora rappresentato da Giuliano Uras, Roberto Pisanu (candidato alle Regionali con Forza Italia) e dall’assessore Ivano Cuccu che sarebbero pronti a calare il loro jolly: un nuovo simbolo in Consiglio per cancellare dalla coalizione Sardegna al Centro 20Venti e frenare sul nascere ogni ambizione dei tre dissidenti.

