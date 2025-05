Giunta Sanna, tempo scaduto 

Tutto fermo, almeno in apparenza. Dopo l'improvvisa accelerazione, con Forza Italia pronta a offrire al sindaco il nome di Gigi Mureddu per chiudere la crisi politica, a Palazzo degli Scolopi tutto tace. Il primo cittadino non ha ancora firmato alcun decreto, trincerandosi dietro un laconico «non è il momento di rilasciare dichiarazioni». Anche il telefono di Mureddu, ex commissario cittadino azzurro ed ex capogruppo vicino all’ala critica, ieri squillava a vuoto. Eppure, il tempo a disposizione è poco: domani, a Oristano, è previsto un importante tavolo regionale del centrodestra, e l’intenzione delle forze politiche è arrivarci con la crisi comunale già archiviata.

La crisi

Un obiettivo che rischia di infrangersi contro il muro delle resistenze interne. La proposta di Forza Italia nasce dopo il rifiuto del sindaco di nominare nuovamente l’ex assessore Luca Faedda, rimosso dalla giunta il 24 marzo scorso. Un ritorno che il primo cittadino ha categoricamente escluso. Di fronte a quel no, il coordinamento azzurro ha tentato un’altra strada, puntando su Mureddu come figura di sintesi in grado (almeno sulla carta) di ricucire il rapporto tra le diverse anime della maggioranza. Forza Italia si era detta pronta a mettere una pietra sopra le pesanti acredini maturate all’interno del partito, a partire dal duro botta e risposta via note stampa che aveva portato il segretario provinciale Giovanni Mascia ad annunciare l'espulsione dei quattro consiglieri “ribelli” (Gianfranco Licheri, Davide Tatti, Paolo Angioi e Valeria Carta e dello stesso Mureddu). Un provvedimento mai riconosciuto come valido dagli interessati, che hanno continuato a considerarsi parte integrante della maggioranza, pur rivendicando con forza un cambio di rotta nella gestione della giunta e maggiori spazi decisionali. Ma proprio questa vicinanza di Mureddu alla fronda critica potrebbe ora trasformarsi in un ostacolo: accettare l’incarico significherebbe per lui rompere l’asse costruito con i consiglieri dissidenti e apparire come l’uomo del compromesso con la stessa dirigenza che ne aveva decretato l’allontanamento.

Le reazioni

«Forza Italia continua a chiedere compatta un cambio di ritmo in maggioranza per affrontare i problemi e dare sviluppo alla città» ribadisce a nome dei “ribelli” Paolo Angioi. Per FdI «l’aver demandato al sindaco il compito di individuare la propria maggioranza all’interno dei partiti di coalizione determina il dovuto rispetto a non interferire sulle sue scelte» l’opinione del commissario cittadino Fulvio Deriu. Impietoso, invece, il giudizio della minoranza: «Il sindaco sembra essere in balìa di alcuni gruppi consiliari di maggioranza, incapace di prendere decisioni autonome e di guidare l’amministrazione comunale» tuonano Alternativa sarda, Oristano democratica e possibile, Pd e Sinistra futura. «È ora di finirla con questa commedia. Il sindaco deve riprendere il controllo dell’amministrazione comunale o, più semplicemente, presentare le dimissioni e lasciare che gli elettori decidano il futuro della città. È tempo di restituire dignità e credibilità all’amministrazione comunale».

