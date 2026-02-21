Giunta Sanna, strada tutta in salita  

La consiliatura va avanti, almeno sulla carta. Ma a Palazzo degli Scolopi l’aria è pesante. Ieri mattina il sindaco Massimiliano Sanna ha riunito il tavolo politico del centrodestra. Al termine, un comunicato di poche righe, asciutto, quasi notarile: «Dall’incontro odierno è emersa la volontà di proseguire la consiliatura. Il sindaco, su mandato delle segreterie politiche, incontrerà bilateralmente le singole forze politiche in attesa di un incontro congiunto previsto per il prossimo fine settimana». Nessun commento ufficiale da parte dei segretari. Nessuna dichiarazione a margine, solo silenzio. E quando la politica tace, di solito è perché le tensioni non sono affatto rientrate.

Lo strappo

Dietro la formula della “volontà di proseguire” si intravedono frizioni evidenti. Fratelli d’Italia, Udc e Psd’Az (con il segretario Domenico Gallus che lo aveva ribadito prima del vertice) restano fermi sulla richiesta di revocare l’incarico all’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu. Una linea che, al momento, non ha trovato sponde nel primo cittadino. Cuccu è rimasto al suo posto. E nell’ultima seduta del Consiglio comunale, disertata da una parte della maggioranza e conclusa con il ritiro del bilancio di previsione per evitare una bocciatura che sarebbe stata politicamente devastante, ha incassato quello che è sembrato un sostegno diretto del sindaco: «Bisogna avere anche coraggio nel fare le cose. Non ci dobbiamo spaventare. Ztl e dehor, le cose vanno fatte nel modo migliore possibile». L’avvio degli incontri bilaterali potrebbe allora non preludere a una defenestrazione, ma a un rimpasto. Un riequilibrio interno per tentare di ricucire. Perché l’ennesimo terremoto rischia di produrre scosse anche fuori dal Comune. In Provincia, infatti, l’assenza di Giuliano Uras all’ultima seduta non è passata inosservata. In Comune siede tra i banchi di Oristano al Centro, ma in Provincia veste la casacca azzurra. La mancata presenza è stata letta da alcuni come un segnale a Fratelli d’Italia, partito del presidente in via Senatore Carboni. Un avvertimento, o almeno un messaggio politico, nel pieno della partita cittadina.

Il bilancio

Intanto si allunga l’ombra sul bilancio 2026–2028. È saltata la convocazione del Consiglio che il presidente dell’assemblea Giuseppe Puddu aveva ipotizzato per giovedì 26. In una comunicazione formale ai consiglieri, Puddu ha preso atto del ritiro della proposta di deliberazione sul bilancio e dell’aggiornamento delle linee guida per la monetizzazione degli standard urbanistici, chiarendo che «non sussistono allo stato i presupposti di urgenza» per convocare l’assemblea. Stop, quindi, alle sedute del 26 e del 12 marzo, in attesa di una nuova conferenza dei capigruppo per programmare i lavori della prima quindicina di marzo. Tradotto: la città resta in sospeso e il bilancio, atto politico per eccellenza, resta nel cassetto. Ma il tempo non è infinito. In assenza di approvazione del bilancio scatterebbe la diffida prefettizia: venti giorni per rimediare. Trascorso quel termine senza il via libera dell’Aula, si spalancherebbero le porte al commissariamento. Uno scenario che nessuno evoca ufficialmente, ma che incombe sullo sfondo.

