Giunta Sanna, si riparte da zero 

Tutto da rifare. La corazzata che un anno fa ha consegnato la fascia tricolore a Massimiliano Sanna si è sgretolata sotto i colpi degli stessi partiti che la compongono. All’indomani dell’infuocato vertice che ha certificato, per stessa ammissione del sindaco, «l’impossibilità di proseguire questa esperienza di governo», tutti gli scenari portano verso un’unica direzione: l’azzeramento della Giunta.

Lo strappo

L’unica proposta sul tavolo, formulata da Fratelli d’Italia e condivisa da Udc, prevedeva la rinuncia del partito di Giorgia Meloni ad uno dei due assessorati in capo a Maria Bonaria Zedda e Rossana Fozzi per consentire l’ingresso di Prospettiva Aristanis nell’Esecutivo. Come contropartita si chiedeva che a ristabilire la parità di genere fosse Forza Italia, sacrificando Luca Faedda.

«Faedda non si tocca»

Ipotesi respinta dal diretto interessato e ricusata anche dal coordinatore regionale azzurro, Ugo Cappellacci. «Il nostro movimento – evidenzia - ha già compiuto un ampio passo indietro per favorire l’unità della coalizione in occasione della candidatura del sindaco, pur avendo validi argomenti per poterla rivendicare e soprattutto le persone in grado di svolgere tale compito. Una di queste, Luca Faedda, ricopre il ruolo di assessore e vicesindaco con competenza, onestà e passione. Alla luce di queste considerazioni le ipotesi di ulteriori passi indietro da parte del nostro movimento circolate sulla stampa non sono ricevibili». L’ex presidente della Regione sembra poi smorzare sul nascere l’ipotesi di un governo di larghe intese. «Poiché riteniamo che la lealtà sia ancora un valore – prosegue Cappellacci - e che comprenda il concetto di reciprocità, per gli stessi motivi non siamo interessati alle alchimie della politica».

Il centrosinistra

Alchimie che, invece, sembrerebbero aver già fatto capolino negli ambienti oristanesi. Tanto che sembra siano stati avviati i contatti tra il partito del sindaco e il centrosinistra (che ieri si è riunito per esaminare la situazione). L’apertura si legge anche tra le righe di una nota in cui la minoranza critica aspramente il centrodestra per «l’incapacità di saper governare», ma allo stesso tempo invita il sindaco «a mettere in chiaro le cose, esplicitare ciò che intende portare avanti, aprendosi finalmente al fondamentale contributo della città e di tutte le sue le forze produttive, sociali, culturali e del terzo settore. Lo faccia per il bene di Oristano e lo faccia nella casa degli oristanesi, vale a dire in Consiglio».

Gli strali di FdI

L’ipotetico campo largo vedrebbe l’opposizione spostarsi in blocco tra i banchi della maggioranza dalla quale sparirebbero (a parità di numeri) Fratelli d’Italia, Udc e Prospettiva Aristanis. Con i primi, i rapporti sembrano definitivamente compromessi. «La sensazione è che gli alleati si siano presentati al tavolo con l’intento preciso di non trovare un accordo - tuona il coordinatore cittadino, Fulvio Deriu - nessuno ha fatto una proposta alternativa alla nostra. La spaccatura non l’abbiamo creata noi, ma chi si riunisce prima dei vertici per dettare gli indirizzi».

L’apertura

Il primo cittadino, però, potrebbe anche tentare una riconciliazione con Udc e Prospettiva Aristanis, offrendo al leader del gruppo misto Gianfranco Licheri il reclamato posto in Giunta. Avrebbe, però, il grattacapo della parità di genere, considerato che FdI esprime due donne. L’ultimo scenario prevede una maggioranza a quattordici con la stampella offerta da Sergio Locci. «Nel gioco delle parti tra maggioranza e opposizione ognuno fa il proprio ruolo - afferma - ma di fronte a situazioni critiche non si può rimanere inerti. Bisogna scendere in campo e dialogare: non possiamo permetterci un commissariamento».

