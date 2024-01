Giunta Sanna, l’anno della svolta 

Volendo, il lavoro in quest’anno appena nato non mancherà agli amministratori comunali. L’arretrato incombe. Il carnet degli interventi da iniziare o portare a termine è bello carico e l’eredità lasciata dal 2023 è altrettanto pesante.

I cantieri

A iniziare da piazza Manno che è data per conclusa a dicembre senza precisare l’anno. I lavori, dopo l’intervento della Soprintendenza che considerato il luogo era scontato, sono ancora per aria. I commercianti protestano, l’amministrazione con l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete si sta dando da fare ma di certo c’è solo la dichiarata intenzione di procedere a passo spedito.

Torregrande

Stesso discorso se non peggio per il lungomare di Torregrande chiuso per tre quarti a settembre scorso, e dopo appena quattro colpi le ruspe si sono bloccate perché sarebbero emerse delle discordanze con il progetto. Da allora non si è mosso un chiodo, neppure i pini sono stati abbattuti. Si starebbe lavorando sulla variante al progetto ma di certo c’è solo il silenzio che regna su un lavoro che l’amministrazione comunale si sta portando dietro da oltre dieci anni, congelando sette milioni di euro. A questi si aggiungono altri dieci milioni per la riqualificazione e il dragaggio del porticciolo turistico, il milione e ottocentomila euro per la famosa area “Grandi eventi” e il campeggio, la sistemazione del tratto tra il porticciolo e l’arenile. Su Torregrande per ora tanto fumo e niente arrosto.

Mercato

Ma c’è un cantiere ancor più pasticciato: il mercato di via Mazzini di cui da oltre dieci anni si sta occupando la cronaca e di recente sia la Corte dei conti che la Procura della Repubblica. Il 2023 ha chiuso con la buona novella del finanziamento di 2,5 milioni da parte delle Regione. La Giunta ha chiesto lumi al Consiglio di Stato su come procedere, quindi i tempi si allungano. L’idea che sta prevalendo è di predisporre un altro progetto ridimensionato rispetto all’originale. Di sicuro il mercato nel 2024 ancora non ci sarà.

Piazza Mariano

Altra eredità del 2023. La nuova piazza è tutta da fare, i soldi ci sono ma le ipotesi progettuali sono state bocciate una dopo l’altra; forse ci siamo ma vista l’esperienza non è detto. Palazzetto dello sport di Sa Rodia. L’impresa è saltata e si sta lavorando per un nuovo appalto dopo aver valutato il suggerimento dato a suo tempo dall’Anac di spezzare in due l’appalto. Ci sarebbe anche la pista ciclabile tra le frazioni, la rotatoria in via Cagliari all’altezza del centro commerciale, la sistemazione del verde e la sistemazione delle famiglie rom ancora miseramente accampate nel campeggio di Torregrande. La Giunta Sanna aveva promesso che nel giro di poco tempo avrebbe trovato una sistemazione decorosa, di mesi ne sono passato quattro ma inutilmente. Ci sarebbe anche il piano urbanistico da rifare dopo tredici anni, l’istituzione della Ztl, il piano per la mobilità. Insomma, c’ è tanto da fare.

