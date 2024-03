Giunta Sanna in equilibrio instabile 

Dopo oltre un mese di letargo, è tempo di risvegli per il Consiglio comunale. La lunga pausa, adottata «al fine di evitare la discussione di argomenti con evidenti riflessi di natura politica in un periodo delicato come la campagna elettorale» è giunta al capolinea e già stasera è in programma un incontro di maggioranza in vista della conferenza dei capigruppo, fissata per martedì. Per consiglieri e assessori della Giunta Sanna, il primo faccia a faccia dopo il capitombolo del centrodestra alle regionali. Ed è forse l’occasione per tirare le somme di uno spoglio che non avrà ripercussioni sull’appello nell’aula degli Evangelisti, ma sul peso dei partiti che compongono la coalizione.

Nuovo scenario

Il responso consegnato dalle urne offre qualche riflessione nel mondo politico cittadino: l’indice di gradimento dell’Udc, rispetto alle amministrative del 2022, sale di quattro punti percentuali. Ne guadagna tre Forza Italia, gli stessi che invece perdono sia il simbolo di Giorgia Meloni che il Psd’Az.

Ma è il partito del sindaco, Riformatori sardi, a far registrare l’emorragia più abbondante, passando dal’11,7 per cento al 5,81. In mezzo c’è il simbolo coniato da Stefano Tunis che, oggi come ieri, oscilla attorno al 7 per cento (quarta forza della coalizione). E se i numeri già dicono tanto, molto più raccontano i primi movimenti a Palazzo degli Scolopi.

Movimenti

L’imminente addio a Sardegna al Centro 20Venti di Roberto Pisanu, Giuliano Uras e Ivano Cuccu rischia di far impazzire nuovamente la bussola della politica oristanese e di far vacillare quell’equilibrio faticosamente raggiunto cinque mesi fa, dopo la crisi di mezza estate che aveva portato all’azzeramento dell’esecutivo. Il partito, che ha visto in campo alle Regionali anche l’esponente del gruppo Prospettiva Aristanis, Paolo Angioi, rischia di scomparire dal tavolo della Giunta non appena l’assessore all’Urbanistica formalizzerà l’adesione a Forza Italia.

Ma di rinunciare alla rappresentanza in Consiglio, 20Venti non vuol sentir parlare. «Ovviamente contiamo di portare tra i nostri iscritti Paolo Angioi, ma potrebbe non essere l’unico del Consiglio a confluire nel gruppo», afferma il coordinatore provinciale, Marco Efisio Pisanu. Non si sbilancia oltre, ma è facilmente intuibile il riferimento agli altri due componenti del gruppo misto, Gianfranco Licheri e Davide Tatti. «Nei prossimi giorni faremo le nostre valutazioni», si limitano a dire.

Sul tavolo

È chiaro che a quel punto gli equilibri, sì, che rischierebbero di saltare alla corte di Massimiliano Sanna. Perché i tre dissidenti, finora tenuti fuori dai giochi in quanto non rappresentati da alcun partito che aveva contribuito all’elezione del sindaco, avrebbero tutte le carte in regola per reclamare quell’assessorato che, in virtù dell’ormai noto accordo pre-elettorale, spettava a 20Venti. Ma a scapito di chi?

