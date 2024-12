Giunta Sanna, i punti nell’agenda 2025 

A scrivere la letterina a Babbo Natale sulla “città che vorrei” ci hanno pensato tempo fa i consiglieri comunali durante una delle ultime Assemblee. Ognuno ha detto la sua, ma ci sono dodici nodi fondamentali per la città che la Giunta Sanna deve sciogliere entro l’anno che verrà.

Viabilità

L’assessore Ivano Cuccu ha sul tavolo due cartelle che stanno prendendo sempre più polvere. Intanto la Zona a traffico limitato. «Entro febbraio sarà operativa, con le telecamere accese in otto varchi», ribadisce Cuccu. Bene, anche se ancora non sono stati distribuiti i pass ai residenti e non si capisce il reale funzionamento dell’App che aprirà i cancelli anche a chi non è autorizzato. Bisogna chiudere l’iter del Piano della mobilità, attuarlo e rendere operativo al 100% il Centro intermodale.

Patrimonio

Sarebbe ora di concludere, dopo 12 anni, la permuta del palazzo Paderi tra Comune e Asl. Il primo ha costruito l’hospice (inaugurato nel 2019), consegnandolo all’Asl 5 che in cambio doveva “versare” palazzo Paderi. La permuta però l’Azienda sanitaria ancora non l’ha onorata: il direttore Angelo Maria Serusi da due anni dice che ci sta lavorando, il sindaco Massimiliano Sanna conferma ma i risultati non si vedono. A Cuccu spetta inoltre far acquisire al patrimonio comunale l’area degradata di fronte alla chiesa-gioiello di Santa Chiara. L’assessore e la collega Maria Bonaria Zedda vogliono creare entro il 2025 una piazza (così si legge nel Dup).

Verde pubblico

Avere un verde curato in questa città sembra una missione impossibile. Per renderla possibile è fondamentale risolvere il problema “Oristano servizi”, società in house creata proprio per questo ma che, a detta dell’amministratrice, non ha soldi e operai. La Giunta quindi decida: dare i mezzi alla “Oristano servizi” per lavorare decentemente o affidare il servizio all’esterno.

Commercio

L’urgenza è approvare il piano dehor che “balla” da quando il Covid è stato debellato. Bene ricordare che chi ha preceduto l’attuale assessora al Commercio, Valentina de Seneen, fece versare circa 4mila euro a uno studio legale per ottenere un parere pro veritate e risolvere il “nodo” della sistemazione di alcune strutture esterne fisse. Bisogna definire cosa e come occupare il suolo pubblico, partendo dal quel parere, dalle indicazioni emerse dalle riunioni della commissione e lasciando perdere “i desiderata”.

Cultura

«Non si può andare contro uno statuto: la Fondazione deve avere il direttore», tuonò un consigliere di maggioranza in Aula. La Fondazione Oristano ormai da tre anni ne ha uno facenti funzioni, l’assessore dice che non c’è la copertura finanziaria ma nel frattempo si verseranno 20mila euro al nuovo direttore dell’Antiquarium e altri 20mila per quello della Pinacoteca, strutture gestite dalla stessa Fondazione. Che quest’anno ha incassato, dal Comune, 178mila euro (oltre fondi regionali e statali).

Spettacoli

L’assessorato quest’anno ha deciso di “girare” alla Pro Loco 200mila euro tra Capodanno, Sartgliedda estiva, Settembre oristanese. Un record di spesa che non ha portato i risultati sperati, almeno a sentire chi vive di turismo. Che invece chiede più coinvolgimento nelle decisioni e una vera programmazione.

Lavori pubblici

Tralasciando il mondo Pnrr, le sfide che attendono Simone Prevete sono due: iniziare i lavori di recupero del mercato di via Mazzini ed eliminare dopo 15 anni quel che tutti gli oristanesi definiscono la vergogna della città: vico Arcais.

Sport

Bisogna sciogliere i nodi “gestione”. Il Palasport di Sa Rodia deve essere affidato a privati, magari facendo in modo che la struttura possa ospitare anche concerti e spettacoli. Il secondo: lavorare per dare in gestione la cittadella sportiva di Torangius (perché non sensibilizzare i giovani del quartiere e affidarla a loro?).

I desideri dei consiglieri

Umberto Marcoli (Alternativa Progetto Sardegna) presentando la mozione “La Città che vorrei” ha chiesto «un piano per migliorare la qualità della vita, con un focus su sostenibilità ambientale, verde, mobilità sostenibile e accessibilità». Carla della Volpe (Pd), Francesca Marchi (Sinistra futura), Giuseppe Obinu e Maria Obinu (Alternativa sarda Progetto Sardegna): «Realizzare piste ciclabili e spazi dedicati alle bici, zone 30, incentivi economici per utilizzo bici. Ma anche un centro storico fruibile grazie alla Ztl, accessibile a tutti».

Vincenzo Pecoraro (Udc): «Sono contrario all’incremento della Ztl, è un tema fondamentale per la vocazione turistica della città. Sono d’accordo sul rinverdimento urbano».

Di parere opposto Gianfranco Porcu (Psd’Az): «Renderei pedonali altre zone della città in accordo con i gestori delle attività economiche». Così come Giuliano Uras (Oristano al centro): «Ztl stringente. Il commercio ne ha benefici, il danno delle città mercato è già stato fatto, dobbiamo investire sui centri storici. La riqualificazione e la rigenerazione urbana deve puntare a creare più verde, più aree e viali alberati». Fulvio Deriu (Fratelli d’Italia): «C’è un grosso problema che è quello della casa: il Piano urbanistico è un obiettivo di questa amministrazione e vedrà coinvolti tutti i consiglieri».

Per Gian Michele Guiso (Psd’Az) «Dobbiamo trovare il modo di sostenere le famiglie e favorire la natalità. Vorrei anche una illuminazione efficiente e c’è molto da fare anche sull’arredo urbano». «Nella quotidianità ci sono molti bisogni che non sono stati raccolti e che sono facilmente realizzabili», sottolinea Sergio Locci (Aristanis). «Bisogna investire sulle strutture, ad esempio sulla rete internet – ha concluso Francesco Federico (Oristano democratica e possibile) – Un sistema sanitario efficiente è indispensabile. Gli anziani non possono essere dimenticati».

