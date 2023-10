Giunta Sanna, i conti traballano  

Tra presenze ballerine in Aula, debiti fuori bilancio per cause giudiziarie perse e un curioso record di sanzioni amministrative errate da rimborsare, il menù dell’ultima seduta consiliare è stato piuttosto indigesto per il sindaco Massimiliano Sanna.

Numeri risicati

A un mese e mezzo dalla nomina della nuova Giunta, il clima non è ancora tornato sereno nel centrodestra oristanese. Al punto che due assenze giustificate, quella di Francesco Pinna per motivi di salute, e quella di Fulvio Deriu, per inderogabili impegni professionali, hanno offerto ai tre esponenti di Prospettiva Aristanis (con l’assist della minoranza che non ha risposto all’appello) un’occasione ghiotta per smentire l’assunto secondo cui tutti sono utili e nessuno indispensabile. Una penitenza durata mezz’ora, con soli 12 consiglieri tra i banchi del Consiglio. Poi, alla nuova conta, tutti seduti al proprio posto per portare avanti l’ordine del giorno.

Cause perse

Ma la discussione di un debito fuori bilancio ha scoperchiato un altro problema: quello del corretto funzionamento della macchina amministrativa. Nelle prossime settimane le casse civiche saranno chiamate a sborsare oltre 125mila euro per cause giudiziarie perse. I primi 25mila serviranno a risarcire un ex dipendente, ora in pensione, che ha vinto una causa per la mancata progressione verticale negli anni dal 2016 al 2019.

L’accusa

«Perché il Comune perde tutte le cause? - ha chiesto il capogruppo di Sardegna al Centro 20Venti, Giuliano Uras - Perché evidentemente in un sistema di gestione del personale che è dato in capo a ciascun dirigente, si chiede di esercitare ruoli che non sono di loro competenza». Per il consigliere di maggioranza, che sollecita una riorganizzazione della pianta organica, «non si può giocare con i dipendenti a promuovere e bocciare secondo simpatie e antipatie personali, bisogna rispettare ruoli e mansioni». Dall’assemblea civica anche un richiamo al legale dell’Ente «perché valuti con maggiore attenzione le cause da portare avanti».

Multe sbagliate

Lo stesso Uras ha riferito in Aula che in commissione Bilancio è già stato portato all’attenzione il riconoscimento di un debito di 100mila euro. «Espropriamo ad un privato un terreno a 23mila euro, ce ne chiede 83. Andiamo davanti al giudice e paghiamo gli 83mila più 16mila di spese legali». Tirata d’orecchi, infine, per la Polizia municipale. «Abbiamo una serie di contravvenzioni elevate e tornate indietro aggravate dalle spese di giudizio - ha aggiunto Uras - alcune erano sbagliate perché senza luogo e data. Stiamo scherzando? Spendiamo 5mila euro e mandiamo i vigili a fare un corso di formazione». Un campanello d’allarme che il sindaco Massimiliano Sanna ha assicurato non sarà ignorato: «A breve predisporremo i bandi per la progressione delle categorie B e C» .

