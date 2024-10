Giunta Sanna, è l’ora del check up 

Oristano sorvegliata speciale. Si sposta a un livello superiore il dibattito sulle vicende che, pure sottotraccia, rischiano di minare la stabilità della Giunta Sanna. In città, ultima roccaforte del centrodestra tra i capoluoghi isolani, venerdì 18 sono attesi i big della politica regionale: ufficialmente per fare il punto sull’azione di governo a poco più due anni dall’avvio della consiliatura, ma è chiaro che l’attenzione sulle turbolenze che agitano una parte della coalizione sia altissima.

Al tavolo

Al tavolo si riuniranno i rappresentanti dei partiti che hanno concorso all’elezione del sindaco Massimiliano Sanna, anche lui presente all’incontro: Francesco Mura, nelle vesti di neo segretario regionale di Fratelli d’Italia, Aldo Salaris per i Riformatori, Christian Solinas a dar voce al Partito sardo d’Azione, Alice Aroni, consigliera regionale dell’Udc e Pietro Pittalis, segretario di Forza Italia. L’invito dovrebbe essere esteso anche a Giuliano Uras, in rappresentanza di Oristano al Centro, nuovo simbolo che ha soppiantato a Palazzo degli Scolopi quello di Sardegna 20 Venti.

«Nessun problema»

«Una riunione di routine - la classifica il leader azzurro Pittalis, che rimarca quanto affermato esattamente un mese fa – Non c’è alcun problema politico. Con il primo cittadino avevamo concordato di effettuare una verifica politico-programmatica alla presenza di tutte le forze che compongono la coalizione».

Posizione moderata assunta dopo che il gruppo consiliare forzista, capitanato da Gigi Mureddu, aveva avanzato, attraverso una nota ufficiale, una richiesta «di riequilibrio della Giunta in virtù dei nuovi assetti nell’Aula degli Evangelisti». La risposta degli alleati era stata eloquente e al vertice, convocato per discutere la questione, nessuno si era presentato.

«Il rimpasto al momento non è all’ordine del giorno - ripete Pittalis - se ne parlerà, eventualmente, a tempo debito. Ora è necessario soffermarsi sul programma che cammina attraverso le gambe e la testa delle persone».

I nodi

Non lo dice apertamente ma tra le righe è facile leggere un leggerissimo malcontento. «Ci sono questioni che i consiglieri di Forza Italia hanno sollevato e che la prossima settimana saranno portate all’attenzione del sindaco e degli altri segretari». Intanto il segretario azzurro, che ieri in città ha radunato nuovamente il partito rinfoltito dai recenti ingressi, rinnova pieno sostegno al primo cittadino. Quel sostegno che nell’Aula consiliare ultimamente si è spesso rivelato ballerino.

E forse non è un caso se l’attività viaggia con il freno a mano tirato: dopo l’ultima seduta del 24 settembre, ancora nessuna convocazione in attesa di avere argomenti da trattare e forse i numeri necessari per evitare inciampi.

RIPRODUZIONE RISERVATA