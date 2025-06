Giunta Sanna, c’è il nuovo assessore 

La nomina di Gigi Mureddu è un primo passo. Che sia sufficiente ad archiviare la crisi non è però una certezza anche alla luce di quanto accaduto ieri in Aula: i quattro consiglieri ribelli hanno abbandonato alla spicciolata la seduta di Consiglio in cui ha esordito il nuovo assessore di Forza Italia.

La novità

Dopo settimane di silenzi, trattative congelate e alleanze in bilico, il sindaco Massimiliano Sanna ha rotto gli indugi e firmato il decreto di nomina. Ha nuovamente una guida l’assessorato azzurro alla Cultura e Bilancio. Gigi Mureddu, ragioniere, impiegato per l'Associazione 50&più di Confcommercio, consigliere comunale dal 2017 al 2024. Nei primi due anni di questa consiliatura è stato capogruppo di FI e presidente della commissione Bilancio, si era dimesso a ottobre lasciando il posto a Valeria Carta. Ora rientra dalla porta principale in un momento cruciale per gli equilibri interni della maggioranza. «In una fase importante di crescita e consolidamento del partito in città e in provincia, esprimo la mia piena disponibilità a collaborare con gli organi direttivi di FI, riconoscendo l’importanza di un impegno condiviso e costruttivo – osserva Mureddu -Con questo spirito accetto la nomina ad assessore nella Giunta Sanna. Il mio impegno sarà rivolto al perseguimento della massima condivisione, con un lavoro da portare avanti con spirito costruttivo e collaborazione, per contribuire a portare a compimento la consiliatura e raggiungere gli obiettivi programmatici concordati in maggioranza».

Gli equilibri

La crisi, latente da mesi, era deflagrata lo scorso 24 marzo con la revoca dell’incarico a Luca Faedda, esponente azzurro finito nel mirino di una parte dello stesso gruppo di FI. Quella rimozione ha innescato una reazione a catena che ha messo a nudo le fratture all’interno della coalizione di centrodestra. Da una parte il partito, con il segretario provinciale Giovanni Mascia che spingeva per il ritorno di Faedda. Dall’altra, i quattro consiglieri dissidenti, fortemente critici verso l’azione amministrativa e determinati a ottenere più spazio nell’esecutivo. Il lungo braccio di ferro aveva portato ad un acceso botta e risposta tra le due anime azzurre, culminato con un provvedimento di espulsione (probabilmente già ritirato) nei confronti di Gianfranco Licheri, Paolo Angioi, Davide Tatti, Valeria Carta e di Mureddu. Il sindaco, stretto tra due fuochi, ha scelto la via della mediazione: niente ritorni, ma nemmeno nuove rotture.

In Aula

Mureddu ha fatto il suo debutto ufficiale ieri in Consiglio, seduto per la prima volta accanto al primo cittadino che ha ringraziato l’assessore Faedda per il lavoro svolto. Un’immagine che fino a poche ore prima sembrava ancora incerta: il decreto era pronto già venerdì scorso, ma qualcosa si era inceppato. Troppe pressioni, troppi equilibri da rispettare. Lo stallo sembrava destinato a prolungarsi. Determinante, forse, il blitz politico che lunedì ha riunito nella sede cittadina di FdI i big del centrodestra sardo. Resta da capire se la nomina di Mureddu basterà a riportare il sereno o se sarà necessario mettere mano agli incarichi di sottogoverno.

RIPRODUZIONE RISERVATA