Giunta Sanna alla resa dei conti, oggi il vertice 

Salvo “imprevisti” dell’ultimo minuto, il tavolo politico è confermato per oggi. Il sindaco ha accolto la richiesta di convocazione presentata da Forza Italia per una verifica della situazione politica cittadina. Tra gli azzurri e il resto degli alleati, però, le posizioni restano lontanissime e non è escluso che il faccia a faccia porti ad una definitiva spaccatura tra i due fronti. Massimiliano Sanna dovrà vestire ancora una volta i panni dell’equilibrista.

Nell’ultima seduta fiume, intanto, il Consiglio comunale ha dato il via libera con i voti dei 15 ancora presenti alle 23 alla mozione del consigliere Sergio Locci sull’ubicazione di impianti di energie rinnovabili nel territorio. Il documento impegna il sindaco, la Giunta e l’assemblea a «promuovere ogni azione di legge per la protezione e la tutela del territorio da ogni attività speculativa legata o collegata alla possibile installazione di impianti industriali di produzione energia rinnovabile». Si chiede inoltre di attivare, assieme alle amministrazioni civiche interessate da progetti, un confronto con la popolazione per definire «azioni politiche e amministrative in difesa del territorio». ( m.g. )

