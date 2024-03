Giunta Sanna alla resa dei conti 

Il clima è quello della quiete che precede la tempesta. A quasi un mese dall’appuntamento elettorale che ha consegnato al centrosinistra il governo della Regione, a Palazzo degli Scolopi tutto è rimasto invariato, compresa la posizione tra i banchi di chi ha tentato il salto cagliaritano con una maglia differente da quella indossata nell’Aula degli Evangelisti. In realtà sarebbe solo questione di tempo, perché nella maggioranza di Massimiliano Sanna le trattative non si sono mai fermate e i dissapori che sembravano arginati sono pronti a riaffiorare, con i tre dissidenti che sganciano la bomba: «È il momento di azzerare la Giunta e ripartire». Il capogruppo Gianfranco Licheri non fa sconti.

L’attacco

«Dopo due anni di scarsi risultati e una ripartenza farlocca la scorsa estate, è tempo di rimettere in discussione i numeri della coalizione e rilanciare l’attività amministrativa» sostiene. Inutile dire che il gruppo misto vuole giocare la sua parte. «Stiamo valutando l’ingresso in un partito che abbia un riferimento regionale» spiega Licheri. Il campo è ristretto all’area «liberal riformista del centrodestra moderato» chiarisce il collega di gruppo, Paolo Angioi, che alle Regionali era in corsa con Sardegna al Centro 20Venti. Il suo ragionamento, però, va oltre. «Psd’Az e Fratelli d’Italia hanno avuto pesanti responsabilità nella sconfitta del centrodestra alle elezioni di febbraio: i primi per aver ostacolato l’accordo e quindi l’avvio della campagna elettorale, i secondi per aver scelto un candidato non adeguato - osserva - Anche in città i due simboli dovrebbero fare autocritica, perché i risultati politici sono la diretta conseguenza dell’azione amministrativa».

I movimenti

Ieri, intanto, non è passata inosservata, la presenza dei tre esponenti di Sardegna al Centro 20Venti, Giuliano Uras, Roberto Pisanu e Ivano Cuccu, al vertice di Forza Italia, convocato a Tramatza per sancire il passaggio di consegne tra l’ex coordinatore regionale Ugo Cappellacci e il neo segretario Pietro Pittalis.Alle recenti Regionali, Pisanu era candidato nella lista degli azzurri e all’indomani dello spoglio aveva annunciato l’intenzione (finora rimasta tale) di transitare nel gruppo che in Consiglio è rappresentato da Gigi Mureddu e dall’assessore Luca Faedda.Seduto ai primi posti all’appuntamento forzista anche il presidente dell’assemblea civica Peppi Puddu, approdato nell’Udc dopo che Fratelli d’Italia lo aveva “messo in panchina” per far spazio in lista a Emanuele Cera. «Sono stato invitato e ho partecipato con piacere, Pietro Pittalis è un amico - sgombra subito il campo da equivoci Puddu - in vista non c’è nessuno spostamento». Così come, almeno per il momento, resta stabile tra i banchi della minoranza Sergio Locci, candidato alle recenti elezioni Regionali con i Riformatori: non ha ancora sciolto gli indugi su un eventuale passaggio nel partito del sindaco.

