Giunta Sanna alla resa dei conti 

Adesso ci sono data e ora: venerdì, alle 18. All’ordine del giorno un solo punto, l’analisi della situazione politica cittadina alla luce della richiesta di rimpasto sollecitata da Forza Italia. Stavolta Massimiliano Sanna non ha potuto ignorare l’invito reiterato durante la seduta consiliare di venerdì scorso dal capogruppo di Gigi Mureddu, dopo che la prima richiesta scritta era rimasta inascoltata. E ha chiamato a raccolta gli alleati con la speranza di riuscire a sanare l’ennesimo mal di pancia in due anni di consiliatura.

Resa dei conti

Se sarà una resa dei conti è presto per dirlo, di certo sarà un “Forza Italia contro tutti” dal momento che nessuno tra i partiti che hanno contribuito all’elezione del primo cittadino è disposto a indietreggiare di fronte all’avanzata della rimpolpata compagine che punta dritto al tavolo dell’esecutivo. E, d’altra parte, le parole dell’assessore al Bilancio Luca Faedda all’indomani del forfait dei quattro consiglieri durante la discussione sugli equilibri - “se il mio contributo non è ritenuto valido dal partito, mi venga segnalato, ne terrò conto. Ma fino a quando manterrò l’incarico che mi è stato affidato dal sindaco, continuerò a portare avanti la mia azione politica amministrativa”, lasciano intuire una certa distanza di vedute tra il gruppo e il loro stesso rappresentante.

I numeri, però, non possono essere ignorati e senza il supporto dei forzisti, dice la matematica, Massimiliano Sanna è costretto (come è avvenuto anche nella scorsa seduta) a fare affidamento sul contributo del consigliere centrista Sergio Locci. Un’alleanza, e questa è una delle ipotesi che circolano nelle stanze di piazza Eleonora, che potrebbe essere consolidata con l’ingresso in Giunta dell’ex candidato sindaco della lista Aristanis. Significherebbe, è chiaro, dover sacrificare Luca Faedda. Senza contare che il terreno resterebbe comunque minato e un banale raffreddore tra i banchi della maggioranza rischierebbe di esporre il primo cittadino ad una debacle.

In aula

Ieri, intanto, Gigi Mureddu, Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi hanno regolarmente risposto all’appello della vice segretaria comunale Maria Rimedia Chergia. Ma al momento della votazione di una proposta dell’assessore Ivano Cuccu sul Piano di assetto idrogeologico, i 4 consiglieri hanno fatto mancare il numero legale: ennesimo e chiarissimo segnale per il sindaco.

La seduta si è aperta con la discussione dell’interpellanza dei consiglieri di Alternativa Sarda progetto Sardegna sulle energie rinnovabili, con particolare riferimento alle proteste registrate nel porto industriale. Il primo cittadino ha assicurato che il Comune «continuerà a vigilare sulla questione ambientale e a opporsi ad ogni forma di speculazione dannosa per il territorio».

