Giunta Sanna, a giorni scatta il cambio Fozzi-De Seneen 

Al tavolo della Giunta, dove giovedì sera si è riunito l’intergruppo di maggioranza, l’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi era presente. Ma il passaggio di consegne con l’avvocata Valentina De Seneen deciso prima di Capodanno dal suo partito, Fratelli d’Italia, avverrà a giorni. Un’attesa obbligatoria per consentire agli organismi regionali di stare concentrati sulla partita per la candidatura alla presidenza del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Nessuna distrazione nel frattempo, né passi in avanti dei coordinamenti cittadini. Il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna si tiene fuori dai giochi: «Al momento non ho indicazioni». Certo è che lo scorso 27 dicembre il sindaco ha ricevuto dal partito, guidato in città da Fulvio Deriu, una comunicazione nella quale si annunciava la sostituzione di Rossana Fozzi con Valentina De Seneen. La stessa comunicazione che via messaggio era stata inviata all’esponente della Giunta (irreperibile, però, fino al 4 gennaio). Ci si attendeva, dunque, il cambio della guardia al rientro della Befana, ma il duello Solinas-Truzzu si è rivelato più combattuto del previsto. Di fatto la revoca non è ancora arrivata ma, trapela da FdI, è appunto solo questione di giorni. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA