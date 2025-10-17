Giunta Salis, separati in casa 

Arbus, si spacca la maggioranza: nel Consiglio comunale quattro componenti hanno dato vita al gruppo autonomo “Arbus Protagonista”. Una mini compagine composta dal vice sindaco, Simone Murtas, dagli assessori al turismo ed ai lavori pubblici, William Collu ed Alessandro Pani, quest’ultimo capogruppo, la consigliera Anna Maria Pili e l’ex assessora Alessandra Peddis (ora consigliera), scaricata un anno fa dal sindaco Paolo Salis. Uno scisma prettamente politico, ampiamente annunciato con la candidatura del primo cittadino alle recenti elezioni provinciali in una lista di centrosinistra, mentre in Aula guida una squadra di centrodestra.

Il Consiglio

Il nuovo gruppo non si riconosce più nella leadership del sindaco, neppure nella sua azione politica e amministrativa. «Negli ultimi mesi – dice Murtas – abbiamo assistito a troppe divisioni. È il momento di ritrovare equilibrio e rispetto dei ruoli. Pur separati lavoreremo insieme per portare avanti il programma elettorale. Iniziative diverse dovranno essere concordate. Non è una scelta contro qualcuno, è solamente per Arbus». E Pani aggiunge: «La frizione all’interno della maggioranza va avanti da tempo, la candidatura del sindaco alle Provinciali in una lista di orientamento opposto al nostro ha accelerato la decisione». Peddis: «Ho accettato di farne parte solo per continuare il lavoro che seguivo con le deleghe che il sindaco mi ha revocato, scuola e cultura». Salis ammette di essere sorpreso dalla scelta, confida però sulle promesse di lavorare insieme, lo spirito che li aveva guidati al governo del paese: «Subito dopo le Provinciali, riconoscendo la mia sconfitta, ho convocato la maggioranza. Ho chiesto se godevo ancora della loro fiducia, diversamente ero pronto a lasciare l’incarico. All’unanimità mi è stato rinnovato il sostegno. Il sì è per Arbus, il no arriverà presto in caso di strumentalizzazione politica».

Le reazioni

I primi ad esultare sono stati i consiglieri di minoranza. «La spaccatura – dice il capogruppo Michele Schirru - dimostra quello che denunciamo da mesi: il sindaco, eletto per uno scarto di 50 voti, non solo non è stato in grado di governare coinvolgendoci, ma neppure di tenere unito il suo gruppo. Il risultato è l'attività amministrativa ferma al palo, con milioni di euro di finanziamenti persi. Abbiamo chiesto le sue dimissioni, non ha più i numeri per governare». E il consigliere Agostino Pilia: «È l’ennesimo tentativo per non perdere la poltrona. Se ne facciano una ragione, vadano a casa». L’ex assessora al turismo, Michela Dessì, commenta: «Le elezioni provinciali con la candidatura di sindaco e vice sindaco in due liste diverse hanno smascherato le divisioni interne, la creazione del nuovo gruppo consiliare le ha messe nero su bianco. Tre assessori e due consigliere non rispondono più al sindaco, ma non andranno a casa, l’indennità conta più del bene comune».

