Giunta, salgono le quotazioni M5S Todde vuole chiudere in tempi brevi 

Democratici e pentastellati ora sono più vicini. Sia pure per un calcolo di resti che consentirà l’attribuzione dell’ottavo seggio al Movimento Cinquestelle in Medio-Campidano a favore di Emanuele Matta. Ora ci sono solo tre consiglieri di differenza rispetto agli undici del Pd che sperava di ottenere il dodicesimo. «Non ne abbiamo mai fatto una questione di numeri», puntualizza un esponente Dem, comunque sia ora diventa più complicato rivendicare quattro assessorati, la vicepresidenza della Regione e la presidenza del Consiglio. A qualcosa bisognerà rinunciare. Posto che, ricorda lo stesso dirigente del partito, «per la definizione degli equilibri conta soprattutto il numero di voti ottenuti da ciascuna forza politica». Infatti, i consiglieri non hanno il vincolo di mandato e possono sempre cambiare bandiera nel corso della legislatura.

Da fonti vicine alla presidente trapela una rinnovata consapevolezza delle proprie forze in campo, e del fatto che gli equilibri sono cambiati. Per questo – è la linea – i Dem potranno ambire a massimo quattro posizioni.

Bilaterale decisivo

Di sicuro, per ottenere la quadra finale sarà decisivo il bilaterale Todde-Pd in programma nelle prossime ore, qualcuno ipotizza anche a margine della manifestazione a Ottana di domani, oppure direttamente venerdì. I democratici, da parte loro, si portano avanti col lavoro. Ieri il segretario e il presidente del partito hanno riunito il gruppo di undici eletti in Consiglio. Tutti d’accordo sulla designazione di Roberto Deriu quale prossimo capogruppo, che farà parte della delegazione Dem al prossimo bilaterale con la presidente della Regione. Un primo incontro per definire le regole di lavoro nell’Aula, e per ragionare sui ruoli spettanti al partito più votato del Campo largo. Sempre con riferimento all’Assemblea, si parla di indicare il consigliere dell’Ogliastra Salvatore Corrias alla guida di una commissione permanente, forse le Attività produttive.

Il nodo Sanità

Riprendono oggi, intanto, le consultazioni di Todde con gli alleati. La presidente incontrerà tre partiti per volta. È certo, comunque, che la presidente vuol fare in fretta: la squadra di Giunta potrebbe essere già pronta prima di Pasqua. Uno dei nodi più complessi da sciogliere resta quello legato alla sanità, l’assessorato sicuramente più complesso. In proposito, si fa sempre più insistente la voce sull’investitura di un tecnico. Magari il manager già assessore al Comune di Cagliari Luigi Minerba, oppure anche qualcuno dalla penisola. Resta il fatto che sulla scelta di questo nome la presidente non può permettersi di sbagliare, come pure sul fronte della comunicazione.

Il post

Alessandra Todde lo ha detto due giorni fa all’assemblea di Oristano e l’ha ripetuto ieri in un post: «È stata una festa ma anche l’occasione per ricordarci le priorità che ci attendono non appena saremo al governo, così come il metodo che continueremo a portare avanti: ascolto, condivisione e competenza. È stato bello sentire che l’unione e la coesione che abbiamo costruito in campagna elettorale è viva e farà la differenza rispetto al passato».

E, in particolare: «Ho condiviso la mia volontà di essere una presidente accessibile e sono consapevole che il lavoro di squadra che ci attende inizia da qui».

