«Giunta, rivendico le scelte» 

«La scelta sulle deleghe è stata fatta per avere una Giunta che avesse una totale proiezione del Consiglio comunale». Così il primo cittadino Mauro Usai glissa all’indomani delle polemiche scaturite dalle dichiarazioni dell’ex assessore alla Pubblica istruzione Alessandro Lorefice, il quale non ha ritenuto equa la ripartizione degli assessorati. “Ripescato” al ruolo di consigliere di maggioranza come primo non eletto, il capogruppo della lista “Uniti per Iglesias” intravede nella spartizione delle deleghe il non rispetto del consenso ottenuto dagli elettori.

Il sindaco

«Comprendo le motivazione del disappunto - continua Usai - ma quella fatta rimane una scelta che rivendico. Con il consigliere Lorefice ho condiviso cinque anni di collaborazione proficua, contraddistinta anche da risultati importanti. Spero che possa allo stesso modo dare la sua disponibilità come supporto di Governo, sarebbe preziosa in virtù anche della sua esperienza. In conclusione però occorre ricordare che nella fase finale della precedente consiliatura, nonostante fosse presente uno squilibrio di rappresentanza (con tre assessori della lista “Piazza Sella” di cui facevano parte Angela Scarpa, Vito Didaci e lo stesso Alessandro Lorefice), non ho revocato alcuna delega e tutti abbiamo lavorato e collaborato, bene ed in sintonia>.

Le reazioni

«Non è il caso di commentare e creare delle polemiche. - dichiara il consigliere Maurizio Cerniglia, capogruppo di “Progetto per Iglesias” - Facciamo parte tutti della stessa maggioranza e occorre lavorare in un clima di fiducia e di serenità. In questo momento, alla vigilia del primo Consiglio comunale, ci sono cose più importanti su cui concentrarsi. Nei prossimi cinque anni ci attende tanto lavoro e alla città non occorre nessun tipo di diatriba».

Per questa sera intanto è stata convocata la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio comunale. All’ordine del giorno c’è il giuramento del sindaco Usai, l’elezione della commissione elettorale comunale, la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta e sopratutto l’elezione del Presidente del Consiglio e del vice. Un ruolo quest’ultimo solitamente affidato ad un consigliere d’opposizione, mentre per la presidenza, che verrà votata dal Consiglio, è forte la candidatura di Alessandro Pilurzu.