Giunta, rimpasto con polemica 

Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, scambia le sue deleghe con quelle dell’assessora Sara Vacca. Ed è polemica. Il secondo “mini” rimpasto in Giunta dopo il 2024, ancora a sorpresa, ha provocato malumori sia con l’altro gruppo di maggioranza sia con la minoranza, evidenziando tensioni sugli equilibri amministrativi. E se per il primo cittadino giustifica l’atto con «la necessità di una maggiore efficacia dell’azione di governo», per l’opposizione “rappresenta il fallimento dell’azione politica-amministrativa, il sindaco rimetta il mandato. Sarebbe cosa buona e giusta per la comunità”.

Le deleghe

Il decreto di Salis sulle nuove deleghe è dei giorni scorsi. Alleggerito il carico di lavoro dell’assessore Vacca, da 7 deleghe (politiche agricole, sanitarie, mobilità, arredo urbano, verde pubblico, lavoro e personale) passa a 5, conserva agricoltura, sanità, lavoro e in più cultura e pubblica istruzione. «La scelta – riferisce Salis – nasce pensando alle opere pubbliche in campo nel 2026, ultimo anno di mandato. Ho ritenuto doveroso occuparmi di settori che rientrano nelle mie competenze professionali. Tutto legittimo, lo prevede la norma». E Vacca aggiunge: «Rispetto la decisione del sindaco. In questi anni ho lavorato tanto. La mia presenza in Comune è quotidiana, accolgo i cittadini, i bisogni sono tanti”.

“Arbus protagonista”

Il nuovo gruppo, nato a ottobre all’interno della maggioranza tra 5 componenti, Alessandro Pani, Annamaria Pili, William Collu, Alessandra Peddis e Simone Murtas, in una nota congiunta comunicano il disappunto. «Il rammarico – riferisce il capogruppo Pani - è constatare che le scelte del sindaco le apprendiamo sempre per vie indirette. Nessun confronto. Questo non favorisce la coesione politica, tra l’altro a poco più di un anno dal voto. C'è di più. Revocando la maggior parte delle deleghe a Vacca, il sindaco ammette le ingerenze in tutti i settori, criticità che segnaliamo da tempo. In attesa di chiarimenti, auguriamoci che la Cultura e la pubblica Istruzione, tolta all’ex assessore Peddis, con la nuova guida possa riprendere il lavoro avviato».

Le accuse

«La conferma – incalza il capogruppo di minoranza, Michele Schirru – del fallimento amministrativo. In particolare dell’assessore Vacca che ha diviso la maggioranza e ora viene premiata assegnandole cultura e scuola, due campi seguiti dall’assessore Peddis, cacciata via un anno e mezzo fa, e d’allora abbandonati». Gianni Lussu aggiunge: «Un atto legittimo, politicamente sbagliato, si preferisce inasprire i rapporti piuttosto che cucirli». E Agostino Pilia: «Non resta che staccare la spina, tutti a casa, si torni alle urne. Lo dicono i fatti e sono tanti, cito la palestra degli alunni chiusa da anni, l’arredo urbano in degrado, l’interrogazione di agosto che aspetta ancora risposta sui soldi del sociale non spesi dal Plus di Guspini».

