Giunta, prime voci di rimpasto 

La polveriera del Brotzu e la crisi negli altri ospedali; due leggi per commissariare le Asl, una ritirata, l’altra approvata in Giunta e mai arrivata in commissione Sanità perché ritenuta inadeguata; le difficoltà sul fronte della continuità territoriale aerea, soprattutto nelle trattative con l’Unione europea; poi la partita del contrasto agli speculatori delle rinnovabili sulla quale - complici le oltre duecentomila firme alla Pratobello 24 - la Giunta si sente sotto esame costante. I primi quasi sette mesi della legislatura targata Alessandra Todde non sono stati facili.

Il clima

Nessuno lo dice apertamente, ma il clima è già da verifica dell’esecutivo. La prossima settimana si dovrebbe tenere un incontro politico tra la presidente della Regione e i partiti del Campo largo, aperto non a tutti i consiglieri ma solo ai capigruppo e ai segretari delle forze politiche, e ai presidenti di commissione interessati. L’oggetto – questa la novità – non sarà più solo la sanità, come si era pensato nei giorni scorsi, ma tutte le materie oggetto dei provvedimenti prossimi ad approdare in Aula. Sarà l’occasione per guardarsi negli occhi e chiedersi – argomenta un esponente del centrosinistra – «dove stiamo andando?». E per definire qualche priorità.

L’ingorgo

Al momento, sulla strada per l’Aula c’è un ingorgo dove si intrecciano leggi di bilancio (la prossima variazione da 600 milioni di euro e la prima finanziaria di legislatura), di applicazione di decreti ministeriali (Aree idonee e Salva Casa), di iniziativa popolare (Pratobello 24). Alla fine potrebbe avere la precedenza proprio il ddl di variazione, più che altro per l’esigenza ribadita a più riprese dall’assessore Giuseppe Meloni di programmare le risorse stanziate entro l’anno. In questo caso, poi, la minoranza dovrebbe dare una mano a procedere senza intoppi fino al via libera finale. Il percorso delle Aree idonee si preannuncia più complesso. Manca il parere del Consiglio delle Autonomie locali che arriverà alla fine della settimana, poi le commissioni Urbanistica ed Energia daranno il via libera per l’Aula dove entrerà alla fine del mese. L’opposizione ha già presentato centinaia di emendamenti soppressivi, ha abbandonato per protesta l’ultima seduta dei parlamentini. E la discussione in Aula si preannuncia all’insegna delle frizioni. Con sullo sfondo la pressione dei Comitati contro la speculazione energetica che premono perché la Pratobello 24 possa entrare con rapidità all’ordine del giorno del Consiglio regionale.

Un anno

In coda c’è la sanità: due testi prodotti dalla Giunta, uno trapelato in via non ufficiale e subito ritirato, l’altro deliberato dalla Giunta settimane fa e mai arrivato in sesta commissione. Un ddl della Giunta che la maggioranza non intende discutere non è un buon biglietto da visita per l’assessore che l’ha proposto. È invece un problema. Tanto che qualcuno nel Campo largo inizia a mettere in discussione la poltrona su cui siede Armando Bartolazzi. Si inizia a ventilare, senza troppi giri di parole, l’ipotesi di una verifica a marzo inoltrato, a un anno esatto dall’inizio della legislatura. Quello dell’assessore alla Sanità non sarebbe nemmeno l’unico ruolo in bilico. Nel Pd, che occupa tre caselle (Bilancio, Ambiente, Industria), ci sarebbero pressioni della corrente più a sinistra per prendere il posto di Emanuele Cani o di Rosanna Laconi. E spuntano i nomi di Davide Carta (assessore a Cagliari) e di Raffaele Marras (già candidato alle ultime regionali). Sarebbero due nomi graditi anche alla segretaria nazionale Elly Schlein, con la quale Todde ha un’ottima intesa. A rischio, secondo quanto trapela, anche il posto di Gian Franco Satta (Progressisti) all’Agricoltura, e di Barbara Manca ai Trasporti.

