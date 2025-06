Giunta, per tutti un posto al sole 

Equilibrio politico e rispetto del risultato elettorale: sono queste le linee guida emerse nei primi incontri tra il sindaco neo eletto Emiliano Fenu e i rappresentanti delle liste che lo hanno sostenuto. L’obiettivo è chiaro: costruire in tempi rapidi una squadra di governo rappresentativa e operativa, capace di mettersi subito al lavoro per la città.

Il metodo

L’idea è quella di garantire spazio a tutte le forze del Campo largo che ha sostenuto Fenu, che ha ottenuto il 63,05% dei voti. Il Partito Democratico, prima lista per numero di voti e con cinque consiglieri eletti, dovrebbe ottenere il pacchetto più ampio: la vicepresidenza, un assessorato e la presidenza del Consiglio comunale, oltre alla possibilità di scegliere per primo le deleghe. A scalare, gli altri partiti riceveranno un assessorato ciascuno, con la distribuzione delle deleghe in base a equilibri politici e competenze. Natascha Demurtas del Pd potrebbe essere nominata vicesindaca e assessora, mentre per la presidenza del Consiglio comunale andrebbe al più votato dei Dem, Elia Carai.

Le indiscrezioni

Per i Progressisti si fa il nome di Giuseppe Soddu, mentre la lista “Uniti per Fenu” spinge per l’ingresso in giunta dell’ex assessora Eleonora Angheleddu. Un assessorato anche al Movimento 5 Stelle, e per “Alleanza Verdi Sinistra” si guarda alla giovane outsider Giulia Corda, anche se non sono escluse sorprese. Tra i Socialisti, si fanno i nomi di Marco Zedda (eletto), ma anche Mariangela Crabolu e Sandro Salerno. La segretaria provinciale Monica Carta ha parlato di «attenzione per la composizione migliore, nel rispetto del voto e in un clima di armonia». Il segretario provinciale dei Progressisti, Paolo Ledda, ha sottolineato che la loro sarà una presenza «non ingombrante, ma leale e costruttiva», ricordando che il loro gruppo ha già dimostrato senso di responsabilità lasciando «in panchina figure importanti per garantire discontinuità e coerenza politica». Fabrizio Beccu sottolinea: «Pensiamo più ai temi della città che ai nomi». Fenu, mercoledì, ha incontrato i dirigenti e prepara la definizione dell’assetto di giunta. «Questo è il momento dei partiti», ha detto. Dal punto di vista procedurale, dovrà inviare entro giovedì la convocazione del primo consiglio, che dovrà tenersi entro i dieci giorni successivi.

