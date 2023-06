Giunta, otto in corsa per 5 poltrone 

Il più votato in assoluto è stato Carlo Trincas (612 preferenze) che negli ultimi 5 anni si era occupato di Sport e Cultura. A lui dovrebbe andare quasi certamente un assessorato, si mormora che potrebbe anche conquistare la nomina di vice sindaco che dal 2018 al 2023 invece era di Alessandra Pinna, la seconda più votata a questa tornata (493). Abis non si sbilancia: «Vedremo, valutazioni in corso. Nessuna decisione è ancora presa». Il terzo più votato è stato Carlo Carta: 428 preferenze e molti scommettono che Carta questa volta farà parte della Giunta. Dietro di lui c'è Laura Celletti, 350 preferenze, ex assessora ai Servizi sociali. Il quinto che avuto più consensi è il consigliere uscente Nando Sechi con 238 voti: prima delle elezioni ha dichiarato di non voler lavorare nelle prime file. Stando ai voti però la Giunta dovrebbe essere formata da Trincas, Carta, Pinna, Celletti e Sechi. Resterebbero fuori l’assessore all’Ambiente uscente Marco Mascia che ha preso 232 voti e l’ex assessore all’Urbanistica Enrico Gordiano che ha ottenuto invece 197 preferenze. C’è però anche la consigliera uscente Federica Pinna che ha ricevuto ben 214 preferenze e che, dopo cinque anni tra i banchi dell’assemblea, forse gradirebbe un posto nell’esecutivo.

Prima delle elezioni il sindaco Abis aveva dichiarato che, in caso di vittoria, non avrebbe cambiato la squadra visto l’ottimo lavoro svolto in questi anni dai sui assessori. Dopo la festa e i brindisi però il primo cittadino ha annunciato che per la scelta avrebbe considerato competenze, esperienze maturate negli anni ma anche le preferenze ottenute durante le elezioni del 28 e 29 maggio scorsi. A sorpresa questa volta in tantissimi hanno preso molti voti.

Cinque poltrone in Giunta da assegnare. Per i prescelti significa un’indennità da 900 euro al mese, anche se con la riforma decisa dallo Stato la cifra aumenterà. Il sindaco Andrea Abis, rieletto pochi giorni fa, deve scegliere i componenti della sua squadra di governo. E a Cabras è già partito il toto assessori. «Decidere questa volta è più difficile rispetto al 2018 - ammette il primo cittadino - Ma una scelta va fatta, ancora pochi giorni e comunicherò i nomi degli assessori. C’è tanto da fare».

Il lavoro

Le preferenze

La squadra

«Le poltrone sono cinque e una scelta dev’essere fatta. Io sto cercando di miscelare un pò tutto, con calma e attenzione – sostiene il sindaco Andrea Abis – Sto facendo tante valutazioni: amministrare Cabras non è semplice. Rispetto a cinque anni fa conosco bene le persone e le loro capacità. Vedremo, di certo prima delle elezioni non c’è stato nessun accordo con i consiglieri». Sulla possibilità di avere tre donne nella nuova Giunta, il sindaco Andrea Abis preferisce non sbilanciarsi.

