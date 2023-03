«Giunta ostaggio di beghe e tensioni» 

Allarmano le prese di posizione degli ultimi giorni sul mercato civico di via Mazzini. «L’ennesima incompiuta ritorna agli onori della cronaca - scrivono - ma appaiono le dichiarazioni di questo o quell'esponente di Giunta, ognuno con la propria visione, senza che vi sia una regia chiara». E a proposito di opere incomplete, l’opposizione ricorda quelli del Foro Boario «con le problematiche legate la traffico e alla pericolosità di incroci lasciati senza segnaletica in attesa della conclusione dei lavori che sembrano andare avanti sine die» e quelli del polo intermodale ancora chiuso per un problema di transito degli autobus.

Dieci punti per schematizzare il fallimento dei primi nove mesi di governo. È impietoso il giudizio dell’opposizione di centrosinistra sull’operato della Giunta Sanna «impantanata in beghe, cambi di casacca, ricatti, minacce e tensioni in maggioranza». Non c’è un solo ambito che si salvi nella disamina di Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Massimiliano Daga, Efisio Sanna, Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Umberto Marcoli e Francesco Federico.

Le incompiute

Allarmano le prese di posizione degli ultimi giorni sul mercato civico di via Mazzini. «L’ennesima incompiuta ritorna agli onori della cronaca - scrivono - ma appaiono le dichiarazioni di questo o quell'esponente di Giunta, ognuno con la propria visione, senza che vi sia una regia chiara». E a proposito di opere incomplete, l’opposizione ricorda quelli del Foro Boario «con le problematiche legate la traffico e alla pericolosità di incroci lasciati senza segnaletica in attesa della conclusione dei lavori che sembrano andare avanti sine die» e quelli del polo intermodale ancora chiuso per un problema di transito degli autobus.

Nel calderone c’è spazio anche per il dormitorio, chiuso da tre anni, e Torregrande «in uno stato di totale abbandono con la stagione balneare alle porte».

Cultura e decoro

Sul fronte cultura il dito è puntato contro la gestione della Fondazione Oristano. Sul silenzio attorno alle dimissioni del direttore (ma anche sulla mancata comunicazione ai capigruppo dell’esito del confronto in Regione sul tema Università) si sono concentrati ieri i lavori della commissione competente. I firmatari del documento non risparmiano critiche sul decoro: «Il verde c’è, ma è quello delle sterpaglie - incalzano - barriere architettoniche attendono di essere rimosse, dove le strade sono un colabrodo e dove i rattoppi senza una vera programmazione non hanno prodotto nulla di buono».

Servizi sociali

Infine il capitolo Servizi sociali e l’affondo politico. Malgrado il sindaco sull’argomento mantenga il riserbo, in settimana, come annunciato più volte, sono attese le dimissioni dell’assessora Alessandra Porcu per far posto a Carmen Murru. «Nella gestione dei Servizi sociali si sono già succedute due assessore e le pressioni in casa Udc si fanno sempre più insistenti per permettere l'ingresso a chi, eletto in un partito, ha deciso di cambiare veste per poter raggiungere l'ambito obiettivo - scrive la minoranza - I partiti si sono trasformati in autobus da abbandonare quando non conducono alla meta più ambita: la gestione del potere».

Emergenze

Intanto le emergenze si accavallano, specie in tema di sanità «e mentre in maggioranza il sindaco sembra sempre più ostaggio degli alleati che lo hanno portato a una vittoria, legata ai numeri - concludono i consiglieri di centrosinistra - la città è senza una guida capace di dare una visione». ( m. g. )

