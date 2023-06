Giunta Ortu già al lavoro: puntiamo su servizi e sanità  

Esordio in Comune per il nuovo esecutivo della neo sindaca Monica Ortu che guiderà Milis per i prossimi cinque anni. Maria Celeste Pinna è stat scelta per il ruolo di vicesindaca con deleghe ai Servizi sociali, Cultura, Associazionismo e Istruzione. Paolo Puddu è l’assessore al Bilancio, programmazione, patrimonio, Urbanistica e Commercio mentre Antonello Deriu ha l’assessorato ai Lavori pubblici e manutenzione, Sport e impiantistica, Spettacolo e transizione digitale. Infine Nino Manca è l’assessore alle Attività produttive, Protezione civile, Artigianato, Agricoltura e Ambiente. Fra i banchi della maggioranza i consiglieri Martina Putzolu che avrà la delega alla cultura e istruzione; Maria Pina Enna ai servizi sociali e associazionismo; Alessandro Curcio attività produttive, protezione civile e agricoltura; e Giuseppe Quadu ai lavori pubblici, sport e spettacolo. «La salute e il benessere dei cittadini sono tra le nostre priorità – spiegano dalla Giunta -con l’obiettivo di attivare il servizio del medico di base e servizi sanitari decentrati». Altri punti del programma: decoro urbano; miglioramento e messa in sicurezza degli ingressi del paese. «Attiveremo lo sportello per le imprese e rilanceremo la produzione agricola in chiave moderna, potenziando l’area commerciale Pip». all’opposizione il gruppo Èntula guidato da Franco Frongia con Antonio Matzutzi e Mauro Fanni, quindi Raimondo Deiola candidato sindaco della lista Per Milis, pronti a una opposizione «senza preconcetti, costruttiva ma ferma».