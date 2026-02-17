Giunta nel mirino: «Strade al buio, sempre più sporche e insicure» 

«Degrado, blackout, strade sporche e dissestate, accattonaggio, bivacchi e città fuori controllo: Zedda scende in piazza, ma evita di guardare fuori dal Municipio». La denuncia arriva dal consigliere regionale di FdI Corrado Meloni. «Quando il sindaco del capoluogo, Massimo Zedda andrà in piazza Palazzo alla manifestazione indetta dalla presidente Alessandra Todde sul 41 bis, a cui ha prontamente aderito, dubito avrà almeno la cortesia di alzare lo sguardo – o magari di abbassarlo – per osservare il degrado che, proprio davanti al Municipio, fa ormai stabile dimora».

Per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia la città scivola ogni giorno un po’ più nel disordine, nella sporcizia e nell’insicurezza. «La cancellazione del divieto di accattonaggio e di bivacco e l’illusoria e demagogica promessa di politiche di inclusione – scrive nella nota - hanno prodotto ciò che era ampiamente prevedibile: strade e piazze trasformate in dormitori e latrine a cielo aperto, marciapiedi occupati, attività commerciali in difficoltà e cittadini esasperati. Un piccolo capolavoro di disarmo amministrativo o di ostinazione ideologica, a vostra scelta».

