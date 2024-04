Giunta nel mirino del fuoco amico  

La scorsa settimana avevano disertato i lavori, chi per motivi personali chi per impegni professionali. Due giorni fa Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi erano nuovamente assenti al tavolo ovale di Palazzo Campus Colonna, dove la maggioranza di Massimiliano Sanna si è data appuntamento per fare il punto sui lavori pubblici in città. A due settimane dall’adesione a Forza Italia, i tre continuano ad essere una mina vagante nella coalizione.

L’incertezza

Il passaggio tra le fila azzurre degli ex dissidenti (sempre che di ex si tratti) in teoria avrebbe dovuto rafforzare la posizione del primo cittadino, riportando a sedici i voti favorevoli nell’Aula degli Evangelisti. Ma il duplice forfait agli ultimi intergruppi alimenta il dubbio. «È tutto a posto - assicura il commissario provinciale e capogruppo Gigi Mureddu - qualcuno spera sia un bluff ma non lo è: faranno pubblicamente il loro ingresso nel partito il 30 aprile, in Consiglio comunale». Ufficialmente «senza ambizioni né tornaconti personali», come aveva chiarito pochi giorni fa Davide Tatti, anche se tra gli alleati (rigorosamente a bassa voce) prevale la convinzione che il sostegno all’esecutivo non sarà indolore e si sente aria di rimpasto. Resta da capire se l’accordo pre-elettorale avrà ancora il valore originario oppure diventerà carta straccia, anche in vista del giro di boa di metà consiliatura.

Il quadro

A proposito di bilanci, l’ultimo vertice di maggioranza è servito a fare il punto sui lavori pubblici. Ad illustrare lo stato dell’arte dei cantieri sono stati l’assessore Simone Prevete e il dirigente Alberto Soddu. Riflettori puntati su piazzo Manno, dopo la decisione di ricoprire lo scavo che ha riportato alla luce la cinta muraria su cui si apriva Port’e Mari. «Non è stata una scelta estemporanea - spiega l’esponente dell’esecutivo - ci sono motivi ben precisi: innanzitutto lasciare lo scavo a cielo aperto avrebbe rischiato di trasformarlo in un ricettacolo di rifiuti. In secondo luogo si sarebbe dovuto affrontare il problema del deflusso dell’acqua e, per finire, l’ipotesi di aprire con un vetro l’area non è neppure mai stata avanzata dalla Soprintendenza che ci ha suggerito una valorizzazione differente». Infine sul mercato di via Mazzini. «Siamo riusciti a metterci in contatto con la Corte dei Conti - osserva - ci hanno chiesto un documento in cui spieghiamo le difficoltà. Ci lavoreremo subito con il presidente della commissione Lavori pubblici e la segretaria generale».

RIPRODUZIONE RISERVATA