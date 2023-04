Giunta Mulas, l’opposizione va all’attacco 

Mancata approvazione del bilancio consuntivo e divisioni interne che stanno paralizzando la giunta: la minoranza del Consiglio comunale di Golfo Aranci attacca il sindaco Mario Mulas, ma anche gli ex assessori “ribelli”.

La contestazione arriva dai consiglieri Giorgio Muntoni, Michelino Greco, Andrea Viola e Giuly Masala. I quattro dicono: «A distanza di un mese dall’ultimo surreale Consiglio comunale è doveroso fare il punto della situazione. Metà giunta ha certificato ciò che noi da sempre sosteniamo, le tematiche fondamentali per il futuro del nostro territorio sono bloccate e mai risolte. Non possiamo non prendere atto delle evidenti contraddizioni dei “ribelli”, i quali hanno avuto responsabilità politiche sui temi più importanti. Solo nel settore turistico abbiamo assistito a spese folli ed inutili L'ultimo sintomo è la mancata approvazione del bilancio consuntivo nei termini di legge. È il fallimento di questa gestione».

RIPRODUZIONE RISERVATA