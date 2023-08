Giunta Morittu, assessori in bilico 

A oltre un mese dalle dimissioni ancora non è stato trovato il nome del nuovo assessore che sostituirà Piero Porcu, terzo dimissionario dall’inizio del mandato, e si fanno sempre più insistenti le voci di un’altra poltrona nella Giunta di Carbonia sia pronta a saltare.

Gli equilibri

A poco meno di due anni dall’insediamento dell’esecutivo non cessano, quindi, gli scricchiolii che hanno caratterizzato la giunta del sindaco Pietro Morittu. A sentire i bene informati, il nome che ad oggi sembra essere fortemente instabile è quello di Katia Puddu, proposta da “Carbonia Avanti” e attualmente assessora agli Affari generali, transizione digitale e agenda 2030. Lo stesso gruppo, il più rappresentato in Consiglio, nel periodo scorso ha già sostituito un altro assessore, ovvero Stefano Mascia con Manolo Mureddu. A palazzo nessuno vuole sbilanciarsi ma, allo stesso tempo, nessuno nega l’esistenza di questa possibilità. Sinora le dimissioni son dipese tutte dagli equilibri interni a ciascun gruppo consiliare e dal loro rapporto con l’assessore di riferimento. L’assessora Puddu non si nasconde: «A me non risulta che ci siano modifiche all’assetto di Giunta all’orizzonte. Continuo a lavorare con molta serenità, tranquillità e determinazione come ho sempre fatto. I miei rapporti con il gruppo consiliare sono molto chiari e leali, poi, come la storia insegna, in politica tutto può accadere».

La squadra

A guardare il resto della Giunta, a eccezione degli assessori già sostituiti, corrono voci – molto meno ricorrenti, a esser sinceri – che riguardano anche l’assessora alla Cultura Giorgia Meli e quella all’Istruzione Antonietta Melas. L’unico ad esser in una botte di ferro pare il vice sindaco e assessore al Turismo e alle Attività produttive Michele Stivaletta. Allo stato attuale quindi, quando manca ancora un bel pò per raggiungere almeno la metà del mandato, la situazione non è semplice. Non va dimenticato che in capo al sindaco restano alcune deleghe molto importanti e politicamente pesanti. Innanzitutto quelle al Bilancio e al Personale, che Morittu ha deciso di tenere a sé sin dal momento dell’insediamento. Ad oggi, e sino a nuova nomina, il sindaco detiene anche le deleghe che erano di Porcu, tra le quali le più impegnative sono quelle all’Urbanistica e alle Politiche della casa. Ora resta da capire se la nuova nomina riguarderà solo le deleghe scoperte o se invece si vorrà metter mano alla composizione dell’intera squadra di governo, con una complessiva redistribuzione dei ruoli.

