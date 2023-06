Giunta Mele pronta Esordio in aula il 17 

Il neo sindaco Angelo Mele ha ufficializzato stamattina la data di convocazione del primo Consiglio comunale e la composizione della Giunta che lo affiancherà nella prima fase del mandato amministrativo 2023-2028. L'insediamento si terrà sabato 17 alle 17 con all'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, la comunicazione degli assessori, la nomina della commissione elettorale. Della Giunta faranno parte il vicesindaco Dino Piras a cui sono state assegnate le competenze in materia di personale e urbanistica. Al vice sindaco uscente Antonello Cardia vanno le deleghe in materia di decoro urbano, agricoltura, sport, mentre Sabrina Oppo, non eletta consigliera, diventerà assessore tecnico, e si occuperà di servizi sociali, istruzione e cultura. Il sindaco ha mantenuto per sé le deleghe dei lavori pubblici e del bilancio.

«A metà mandato come stabilito col gruppo della sua fase di formazione - evidenzia Angelo Mele- ci sarà una rivisitazione dell’esecutivo per un coinvolgimento generale anche nell’azione di governo». Il Consiglio comunale è invece formato dagli eletti della maggioranza di “Rinascita Boroneddu Antonello Cardia, Lucia Cossu, Martina Assunta De Roma, Silvano Lostia, Fabio Lostia, Bonacatu Masala, Andreina Pinna, Dino Piras. I consiglieri della minoranza “Continuità per Crescere” sono Maria Giovanna Salaris, Fabrizio Miscali. Rita Pinna. (s. c. )

