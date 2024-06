Giunta Marras, impazza il toto assessore 

La seduta di insediamento del Consiglio comunale è fissato per giovedì 27 alle 18. La conferma arriva dallo stesso neo sindaco Alfonso Marras che dopo la convalida degli eletti, ufficializzerà la nuova Giunta. Il primo cittadino sta lavorando alla formazione della squadra di governo che però non è stata ancora definita.

Braccio destro

Alfonso Marras non ha però difficoltà a comunicare come la prima casella, quella di vicesindaco, sicuramente una fra le più importanti, è già virtualmente assegnata a Federico Ledda il più votato della lista con 444 preferenze e già diretto collaboratore di Piero Casula nella Giunta precedente. Ruolo che gli sarà confermato alla pari delle corpose deleghe, salvo qualche aggiustamento, che dovrebbero essere ancora Lavori pubblici, viabilità, Protezione civile, decoro urbano.

La squadra

«Per quanto riguarda il resto dell'esecutivo - afferma Marras - sto completando i colloqui personali con tutti i consiglieri, eletti e non, perché confermo quello già detto in campagna elettorale: valuterò tutti i 16 componenti della lista. D'altronde il raggruppamento che mi ha sostenuto era era formato da quattro componenti: Partito sardo d'Azione, Forza Italia, Riformatori e il gruppo civico. Prima di decidere sto aspettando alcune risposte in merito alla disponibilità massima del tempo da dedicare al ruolo da ricoprire, in quanto ho l'esigenza di avere degli assessori a tempo pieno e soprattutto competenti nella materia».

In pole position

Anche se Marras non lo anticipa, a proposito di componenti della lista che non sono stati eletti ma che potrebbero ricoprire un incarico assessoriale, un nome che più di altri circola è quello di Marco Francesco Mannu dei Riformatori che si potrebbe occupare di Turismo.

La quota di Forza Italia potrebbe essere invece ad appannaggio di una donna e in questo caso il nome più accreditato è quello di Laura Masala. Gli altri due assessori dovrebbero arrivare dalla rosa formata da Maura Marongiu, Daniela Brundu, Marco Naitana, Massimo Blandino.

La condivisione

«La Giunta che verrà formata - assicura Alfonso Marras - sarà comunque condivisa da tutti perché ritengo che questo sia il modo corretto e democratico per iniziare a lavorare. La stessa scelta del capogruppo, un ruolo che ritengo ugualmente molto importante, sarà decisa all'interno della lista». Il Psd’Az come sarà rappresentato in Giunta? «Ritengo che già avendo il sindaco – chiarisce Marras - possa avere il massimo della importanza e della visibilità».

Intanto il sindaco è presente nel palazzo civico tutti i giorni e sta già studiando una riorganizzazione della macchina comunale. «Mi sembra logico e naturale che alcuni cambiamenti debbano essere apportati visto che questa è una nuova amministrazione».

