Giunta, M5S più debole: gli attriti sulla sanità agitano la maggioranza 

Sette mesi fa infuriava il toto Giunta e il Pd, forte di un 13,8% (quasi il doppio del 7,7 ottenuto dal M5S) guadagnato alle elezioni, dichiarava senza troppi giri di parole di ambire al controllo di quattro assessorati. Ne prese tre, due finirono in quota movimento e altri due in quota della pentastellata presidente della Regione. Oggi i dem potrebbero reiterare la richiesta e rivendicare un riequilibrio: il partito della governatrice è andato male in Liguria (dove il Pd è la prima forza politica), mentre sull’operato di alcuni degli assessori 5S (o riferibili ad Alessandra Todde), in maggioranza esiste più di qualche perplessità.

A rischio

Il tema che sta mettendo a dura prova la Giunta è ovviamente la Sanità, guidata dal romano – voluto dal presidente M5S Giuseppe Conte – Armando Bartolazzi. Che, in questi pochi mesi, è riuscito a far approvare in Giunta un disegno di legge per il commissariamento delle aziende sanitarie che ha lasciato insoddisfatti tutti i partiti del Campo largo, e che – per questa ragione – non entrerà in commissione Sanità per proseguire l’iter. D’altra parte, la maggioranza in Consiglio regionale non si è posta il minimo problema prima di stralciare dalla variazione della Giunta la parte relativa ai Plus (Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona). Una decisione presa qualche giorno fa in commissione Bilancio, e che avrebbe fatto arrabbiare non poco Todde.

I nodi

C’è dell’altro: nella variazione che arriverà in Aula il 5 sono stanziati ben 160 milioni di euro per colmare il disavanzo delle Asl, in realtà – secondo quanto si apprende – ne basterebbero meno. Impegnarli così, senza una stima esatta, potrebbe voler dire non spenderne una parte perché non necessaria. Una parte che poteva essere destinata ad altro fin dall’inizio. In tutto questo, è come se la presidente e il M5S avessero deciso di commissariare il titolare della Sanità, assente persino all’ultimo vertice di maggioranza con all’ordine del giorno le politiche sulla salute. Poi c’è la questione dei cantieri occupazionali sperimentali per operatori socio sanitari voluti dall’assessora al Lavoro Desirè Manca. Tantissime polemiche con gli idonei alle graduatorie che chiedono di non essere discriminate.

Le altre deleghe

Sette mesi fa il Pd ha rinunciato ad avere un suo uomo alla guida della Sanità, ha lasciato l’opzione al M5S e alla presidente. Oggi le cose sono cambiate: i risultati deludenti fanno prevedere un riequlibrio. Magari già a inizio del prossimo anno. Si tratterebbe del primo tagliando di questa maggioranza, che potrebbe riguardare anche una delega riferibile direttamente alla presidente, quella dei Trasporti guidati da Barbara Manca. Non sembra a rischio invece il titolare dell’Urbanistica Francesco Spanedda, anche lui nominato su indicazione di Todde, e tra qualche giorno alla prova dell’Aula dove si troverà a difendere il disegno di legge sulle Aree idonee, sul quale la presidente ha già serrato le fila in maggioranza.

