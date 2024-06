Giunta, la squadra è quasi pronta 

La cornice è quella di un incontro informale. Ma con molta polpa al centro. Perché in discussione c’è la formazione della Giunta comunale. Dopo il weekend, Massimo Zedda riparte con gli incontri bilaterali con le forze di maggioranza per costruire la squadra con cui governerà la città. Ieri, a Palazzo Bacaredda, era il turno dei due partiti di “peso” della coalizione, Pd (la sera) e Progressisti (la mattina) che insieme valgono quasi la metà dei consensi raccolti dal centrosinistra alle urne due settimane fa. Il sindaco continua a dettare la linea: vuole una squadra di «alto profilo» costituita da figure professionali con connotazione politica e consiglieri eletti. Ha fretta Zedda, ma hanno fretta anche i partiti perché le «urgenze della città» su cui cominciare a mettere le mani «sono tante». C’è, però, una data spartiacque: quella di venerdì 28 giugno, quando avverrà la proclamazione degli eletti in Consiglio che scioglierà il “nodo” dell’eventuale settimo seggio in quota Pd (oggi sono sei, come i Progressisti) che può agevolare la trattativa con il sindaco. Solo la settimana prossima, allora, si potrà sapere qualcosa di più. Ed è per questo motivo che ieri sera la delegazione Dem guidata dal segretario cittadino Guido Portoghese è arrivata in via Roma senza una lista di nomi, ma con un chiaro concetto: la distribuzione delle caselle non può non tenere conto dell’equilibrio politico uscito dalle urne.

Il cantiere aperto

Il sindaco serra i ranghi. Si discute sul numero degli assessori che spettano a Pd e Progressisti. Due ipotesi: la prima, sui nove complessivi, due più la presidenza del Consiglio ai Dem (in pole Marco Benucci, il più votato) e due ai Progressisti; la seconda, tre ai Dem che, in questo caso, rinuncerebbero allo scranno più alto di Palazzo Bacaredda per indicare un terzo assessore e “soddisfare” così tutte le anime all’interno del partito. In questo ultimo scenario, se Benucci (area Fadda) rinunciasse alla presidenza avrebbe gioco facile per puntare su un “suo” assessore (allo Sport Yuri Marcialis, per esempio, uno che conosce l’ambiente e ha già lavorato bene nell’ultima Giunta Zedda) e diventare capogruppo. Al Pd spetterebbe anche il vicesindaco. Gli altri assessori potrebbero essere Matteo Lecis Cocco Ortu (area Schlein) all’Urbanistica e Rita Polo alle Politiche sociali. Dentro il selezionatissimo pacchetto di mischia del Pd spunta anche un nuovo identikit: quello dell’avvocato Giuseppe Macciotta. Potrebbe nominarlo Zedda: una scelta gradita al Pd che risolverebbe pure il gioco degli incastri. Fermo restando che, in questo caso, non entrerebbe nell’esecutivo Rita Polo.

I tempi

È un risiko, e si definirà soltanto la prossima settimana. Una certezza è che Zedda, forte del risultato elettorale personale che lo ha premiato più delle liste che lo sostengono, vuole tenere per se uno o due nomi. Dell’avvocato Macciotta (ai Lavori pubblici?) si è detto , ma circolano anche i nomi di Cristina Mancini (il sindaco la vorrebbe agli Affari Generali) e Barbara Argiolas (al Turismo). Se passerà la linea dei tre al Pd (più il vicesindaco) e due più la presidenza del Consiglio ai Progressisti, per questo posto in pole ci sarebbe Matteo Massa (gradito non solo all’intera maggioranza ma anche all’opposizione). In Giunta entrerà di sicuro Anna Puddu (politiche sociali o lavori pubblici) ma resta probabile anche l’ingresso della giornalista Maria Francesca Chiappe, alla Cultura, in “quota” sindaco. Per le altre caselle: stasera l’ultimo bilaterale con Alleanza Verdi e Sinistra dovrebbe mettere il timbro sull’avvocata Giulia Andreozzi all’Istruzione. 5Stelle e Sinistra futura (con quattro consiglieri eletti) dovrebbero avere un assessorato ciascuno, ma non è detto. Perché, soprattutto in avvio di consiliatura, a sindaco e partiti interessano le competenze più che la logica degli equilibri politici. Fuori dai giochi restano Orizzonte Comune e Cagliari avanti.

