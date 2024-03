Giunta, la sintesi è più vicina Ma sul quarto assessorato il Pd non intende fare sconti  

Non manca tanto per trovare la quadra sulla futura Giunta. Tanto che qualcuno ipotizza una soluzione già prima di Pasqua. Ma i dettagli da limare sono tutt’altro che irrilevanti. Il Pd, che ieri sera si è riunito in direzione nella sede di via Canepa a Oristano, continua a rivendicare quattro assessorati e la presidenza del Consiglio regionale. Da ambienti vicini alla presidente della Regione trapelano invece altri calcoli: il Pd, a più di quattro posizioni (compresa quella della guida dell’Assemblea) non può ambire. Con un’aggravante: se prende l’assessorato a Bilancio e Programmazione, allora non può pretendere anche la delega alla vicepresidenza della Regione. I Dem, tuttavia, non cedono di un millimetro. «Siamo certi che la presidente non vorrà rinunciare a nessuna delle risorse che il Pd ha da offrire», è la sintesi emersa dalla direzione ieri a Oristano. E le risorse che il partito ha da offrire riguardano senza dubbio il Bilancio con Giuseppe Meloni (area Riformisti), l’assessorato all’Ambiente (con un esponente dell’area Popolari, magari Cesare Moriconi) e gli Affari generali con Anna Maria Busia (area Riformisti).

Le ipotesi

La quarta casella dovrebbe essere la Sanità, con una figura politica di area Pd ma condivisa dalla governatrice e dalle altre forze politiche del Campo largo. Ipotizzare nomi non è facile. Si parla di Gianfranco Ganau, soprattutto per i risultati raggiunti nell’organizzazione dell’area delle emergenze a Sassari: sarebbe una buona sintesi tra gestione politica e tecnica. Qualcuno ha anche pensato persino a Paolo Fadda, capo della corrente dei Popolari, che conosce bene il sistema visto che è stato assessore regionale e sottosegretario alla Sanità. Poi c’è l’opzione solo tecnica che riconduce al nome del manager Luigi Minerba. Quel che è certo: serve qualcuno in grado di tenere assieme e far remare dalla stessa parte tutti i dirigenti che già lavorano nella sanità. Qualcuno con un profilo carismatico. Un politico, insomma. Figura che il Pd più di altri può garantire.

In via Canepa

Di tutto questo si è discusso nella direzione, sia negli interventi ufficiali (dodici) che a margine. «Con voto unanime», ha dichiarato il segretario Piero Comandini al termine dei lavori, «la direzione ha dato mandato a una delegazione formata da me, dal presidente Giuseppe Meloni, dal capogruppo Roberto Deriu e dalla vicesegretaria regionale Maria Francesca Fantato a proseguire la discussione con la presidente Alessandra Todde per la costruzione di un assetto di Giunta che sia il più funzionale possibile alla risoluzione dei problemi della Sardegna. Il Pd intende essere una risorsa per sostenere la presidente in questo momento delicato».

Soluzione vicina

La delegazione potrebbe incontrare la governatrice già oggi, al massimo domani. La sensazione è che Todde possa riuscire a comporre il puzzle già prima di Pasqua. Di certo, ha tempo fino al 9 di aprile per convocare la prima seduta del Consiglio regionale alla quale – lo ha annunciato più volte – si presenterà con la squadra al completo. (ro. mu.)

