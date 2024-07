Giunta, la nuova squadra di Zedda 

Magari cambierà tutto (o molto) domani mattina, quando Massimo Zedda vedrà a Palazzo Bacaredda per l’ultimissimo giro i partiti di maggioranza prima di entrare in Consiglio comunale (alle 17) e presentare la Giunta. Il precedente del 2011, quando poche ore prima dell’annuncio ufficiale della squadra di governo Zedda cambiò due assessori già concordati negli incontri di maggioranza, autorizza alla prudenza. Ma «la squadra è pronta», diceva appena due giorni fa il sindaco agli oltre trecento cagliaritani arrivati in piazza per partecipare alla prima assemblea pubblica. E quindi, in linea di massima, tenendo presente che le deleghe sono ancora in evoluzione e che il sindaco intende rivoluzionarle per rendere i servizi più celeri e puntuali, il mosaico è pressoché composto.

Le donne

Anche questa volta, come nel 2011, sarà una Giunta a forte trazione femminile. La distribuzione delle caselle di vertice tiene conto non solo dell’equilibrio politico uscito dalle urne ma anche di quello di genere. Ed è per questo che cinque assessorati (su nove) saranno occupati da donne. Fin dall’esito delle urne si faceva strada un identikit che ora è confermato: Cristina Mancini sarà assessora agli Affari Generali e Personale. L’ex direttrice generale, fedelissima di Massimo Zedda (che dovrebbe tenere per sè il Bilancio), ma molto gradita all’intera coalizione di centrosinistra (così come a gran parte dell’opposizione), dovrebbe avere anche la delega di vicesindaca. Già “chiuse” le caselle che saranno occupate dalle altre quattro donne. L’avvocata Giulia Andreozzi (Avs) andrà a gestire la Pubblica Istruzione, la psicologa Anna Puddu (Progressisti) avrà le Politiche sociali, mentre la giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe (Progressisti) guiderà la Cultura. Uno degli assessorati più “pesanti” è l’Igiene del suolo che in autunno si dovrà occupare del nuovo (e delicatissimo) bando per la gestione dei rifiuti: quella casella sarà occupata dall’avvocata Luisa Giua Marassi (5S).

Gli uomini

Massimo Zedda sembra non essere disposto a cambiare idea sul progetto di avere allo Sport un uomo di fiducia: con la partita dello stadio da portare a casa, ma anche quella del nuovo palasport, era inevitabile che fosse così. L’identikit stavolta risponde al nome dell’avvocato Giuseppe Macciotta (Pd) che, per quella logica di non avere più servizi collaterali separati dovrebbe avere anche altre deleghe (l’edilizia sportiva). Per quello stesso assessorato una parte del Pd, che fa riferimento all’area Fadda, aveva puntato su Yuri Marcialis: l’ex assessore allo Sport (tra il 2016 e il 2019) potrebbe, a questo punto, essere dirottato su Viabilità e Lavori pubblici che potrebbero essere accorpati (sempre in virtù della stessa logica della semplificazione dei servizi). Un’ipotesi, per il momento. I partiti, fino a ieri sera, dicevano di essere all’oscuro di tutto. Si vedrà. Confermata invece la presenza di Matteo Lecis Cocco Ortu (Pd, area Schlein): l’ingegnere e architetto avrà un altro assessorato di “peso”, l’Urbanistica: in ballo, infatti, c’è, tra le altre cose, l’approvazione del Puc. Per le Attività Produttive la scelta è caduta su un nome “nuovo” ai più, ma con un curriculum di tutto rispetto: Carlo Serra, funzionario regionale, laurea in giurisprudenza, entra in quota Sinistra Futura.

L’ultima casella ancora incerta è quella della presidenza del Consiglio che si deciderà (davvero) lunedì ridosso dell’inizio del Consiglio comunale: in pole position ci sono Marco Benucci (Pd, il re delle preferenze all’interno della coalizione) e Matteo Massa (Progressisti).

