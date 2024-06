«Giunta in due settimane» 

«Sono sicuro di lasciare la città in ottime mani». Il sigillo su Giuseppe Mascia, neosindaco di Sassari, l’ha dato, ieri a Palazzo Ducale, il primo cittadino uscente, Nanni Campus, nella giornata della proclamazione ufficiale del leader del Campo Largo in un’aula consiliare stracolma. Con il segretario provinciale del Pd che, indossata la fascia tricolore, rende subito l’onore delle armi all’ex senatore il cui movimento civico, guidato da Nicola Lucchi, ha perso le amministrative.

Il discorso

«Sappiamo raccogliere l’eredità che ci state lasciando- afferma- e la porteremo a compimento». Non cambiano i toni, improntati alla cortesia reciproca, nell’incontro per la stampa in sala giunta dove il discorso verte subito sul rebus dei nove assessori che affiancheranno Mascia. «Le interlocuzioni politiche sono già in atto - riferisce quest’ultimo - e conto di accelerarle il più possibile per avere la giunta pronta entro due settimane». Così da affrontare i primi ostacoli: «Intanto la programmazione dei fondi 21-27 del Mercato civico, poi il centro intermodale dove vedremo nello specifico alcune questioni ma si continuerà comunque con l’idea ricevuta». Riappare, anche nel relax generale, il fantasma di sassari Vecchia .

Centro storico

«Ho già avuto in merito - dichiara il sindaco - una lunga discussione con la prefetta. Siamo d’accordo su alcune azioni da mettere in atto insieme per aggredire i problemi del centro storico, ognuno per la parte che gli compete». Nella sintonia reciproca con l’ex primo cittadino emergono infine gli elementi di discontinuità, cominciando da quello che ha in qualche modo segnato la consiliatura Campus. «Pensiamo di rimodulare il Fosso della Noce- fa Mascia riferendosi al progetto del “canalone” che ha visto insorgere i comitati cittadini- vedremo se può essere migliorato». Un accenno anche al programma ideato per «il sistema delle Valli che è iniziato e deve essere portato a compimento». Si insinua infine un altro “sistema”, quello dei partiti, accantonati nei cinque anni dei Civici, e di cui si teme ora l’ingerenza. «Abbiamo lavorato bene fin dalle regionali- conclude- e ringiovanito parecchio il consiglio comunale. La mia candidatura dimostra che i partiti non sono ingombranti e che esiste una dialettica comune».

