Giunta in crisi, l’ora della verità  

Giacomo Pani ha resistito ai venti di tempesta. Per ora. Anche perché i malumori di una parte della maggioranza rispetto all’operato del sindaco di Cardedu restano gli stessi di qualche settimana fa, quando la prima convocazione del Consiglio era andata deserta e alla seconda non era stato raggiunto il numero legale. Il primo cittadino ha convocato una nuova assemblea civica per oggi a mezzogiorno ed eventualmente fosse necessario la chiamata avverrà il giorno successivo alle 18. Sarà un test probante per la tenuta della maggioranza, con alcuni consiglieri che sollecitano un cambio di marcia dell’azione amministrativa condotta dall’insediamento (ottobre 2021) a oggi. Soltanto ieri sono cominciati i lavori di riqualificazione di piazzetta Gramsci, attesi da due anni. Restano al palo alcuni interventi sul lungomare, come ad esempio il ripristino del gioco del galeone. Intanto la maggioranza perde pezzi: Francesca Depau ha rassegnato le dimissioni. La surroga del consigliere è il primo punto all’ordine del giorno della seduta di oggi, ma il nome di chi dovrà subentrare al posto della Depau resta più di un’incognita. La prima dei non eletti nel gruppo Ricostruiamo per il futuro è Ilaria Boi, ma il suo approdo in Consiglio è tutt’altro che certo. (ro. se.)

