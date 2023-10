Giunta, il sindaco ora ha fretta di chiudere 

I consiglieri sardisti si astengono ma il bilancio consolidato viene approvato dall’Aula con 12 voti a favore: è la certificazione che la maggioranza su cui poggia il sindaco Garau c’è e ha i numeri per amministrare. Numeri addirittura più rotondi di quello che si poteva immaginare qualche settimana fa: agli 11 conteggiati dopo l’azzeramento della Giunta e il cambio di presidente del Consiglio (via Stefano Piano, ora il ruolo è affidato a Gianluigi Marras) si unisce Gigi Frau. E si arriva a 12 voti su 21.

Il rompicapo nomine

Ora al sindaco non resta che completare la Giunta, nominando i due assessori mancanti. «Ho fretta di chiudere», garantisce Garau al termine di una seduta consiliare che ha visto l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno ma che per buona parte si è svolta in assenza degli esponenti del Psd’Az, usciti dall’aula dopo il voto sul bilancio consolidato. Il quesito è d’obbligo: chiudere con chi? «Con chi vorrà lavorare con me e con la maggioranza che mi sostiene, per dare un segnale chiaro al paese».

Ma il sindaco riproporrà ai sardisti le deleghe non ancora assegnate? «Chi abbandona i lavori consiliari proprio mentre si affrontano temi importanti pur di non votare – risponde Garau – non dimostra certo di avere a cuore la comunità che ha il compito di rappresentare». Non è una chiusura definitiva, ma certo la strada verso un’eventuale ricucitura è ricca di curve e strettoie.

Area commerciale

All’ordine del giorno della seduta conisiliare di ieri c’erano otto punti. Tra i più significativi, dopo una mozione presentata dal consigliere del Pd Efisio De Muru sull’equiparazione fra dipendenti regionali e comunali, approvata all’unanimità, c’erano una variante sostanziale al Piano per gli insediamenti produttivi a Sant’Angelo, l’esclusione dell’uso civico nella zona dei parcheggi di Maddalena Spiaggia e la surroga di una componente della commissione Pari opportunità. «Questioni importanti», insiste il sindaco: «Approvando l’accordo di programma per Sant’Angelo, che riguarda un’area di duemila metri quadri, abbiamo sanato una questione che risale alla fine degli anni ‘90/primi Duemila, quando nel contesto della realizzazione del Centro Meccano furono ingiustamente espropriati dei terreni a dei privati che avevano chiesto un risarcimento di 126 mila euro, e al tempo stesso creato le condizioni per l’avvio di nuove attività commerciali a Capoterra, che ne ha bisogno». Il punto è passato anche col voto favorevole di De Muru, mentre l’ex sindaco Francesco Dessì si è astenuto. I sardisti, al momento del voto di questo punto e dei successivi, non erano in Aula.

Parcheggi e surroga

Sugli usi civici, Garau spiega che «nel tempo in molte aree vincolate sono stati realizzati edifici pubblici» e che «la rimozione del vincolo a ridosso di Maddalena spiaggia consentirà di razionalizzare l’area sosta, con stalli a pagamento e zone riservate ai camper». Il sindaco si è astenuto sulla surroga della componente Pari opportunità perché «a prescindere da chi subentra, ritengo un’indecenza l’epurazione di Romina Ennas, persona seria e preparata». Su questo punto hanno invece votato a favore i consiglieri del Psd’Az Michele Nasca e Maria Bernadette Puddu, rientrati in Aula a differenza del capogruppo Franco Magi.

