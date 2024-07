Giunta, il sindaco alla ricerca dell’incastro giusto 

Due assessori al Pd, o forse tre più il vicesindaco (per rispettare le diverse anime all’interno). Due ai Progressisti, che potrebbero però prendere anche la presidenza del Consiglio (il condizionale è obbligatorio), quindi uno ad Avs, Sinistra Futura e Cinquestelle e uno (o due) in quota sindaco. È lo schema a grandi linee di Massimo Zedda che da due settimane lavora alla creazione di una Giunta di nove persone.

Sebbene il sindaco abbia le idee chiarissime su una squadra di «alto profilo», l’incastro giusto non è stato ancora trovato: i desiderata dei partiti sono tutti sul tavolo del sindaco, e nel primo giro di incontri nessuno tra le forze di maggioranza ha messo veti. «Clima collaborativo e proficuo», dicono tutti. Il risiko si risolverà sistemando la casella della presidenza del Consiglio che spetterebbe ai Dem, ovvero a Marco Benucci che è stato il più votato con oltre 1200 preferenze; ma che potrebbe essere dirottata sui Progressisti (sempre in ascesa le quotazioni di Matteo Massa) se il Pd dovesse decidere di chiedere una maggiore rappresentanza in Giunta.

Ipotesi, incastri e liste di nomi si risolveranno solo al termine del nuovo giro di consultazioni avviato lunedì scorso con i Progressisti, che oggi vedrà protagonisti i rappresentanti di Sinistra Futura e che si concluderà domani con Pd e Avs.

Va di fretta Massimo Zedda: di fronte alle urgenze della città, il sindaco (lo ha detto più volte) vuole accelerare per mettere l’amministrazione nelle condizioni di lavorare. Ecco perché al massimo venerdì dovrebbe convocare il Consiglio comunale che potrebbe riunirsi lunedì 8 o martedì 9: sarà quella anche l’occasione per presentare la nuova squadra che governerà per i prossimi anni.

Nell’attesa, oggi pomeriggio alle 15, nella sala di rappresentanza del sindaco a Palazzo Bacaredda, si svolgerà la procedura di passaggio di consegna e verifica straordinaria di cassa con la commissaria straordinaria Luisanna Marras. Sarà quello l’inizio ufficiale dello Zedda-ter al governo della città. ( ma. mad.)

