Giunta, il Pd prenota 3 posti «Ma servono le competenze» 

La presidente della Regione è del Movimento Cinquestelle, ma la trazione della nuova maggioranza di governo in Sardegna è democratica: con il 13,8% il Pd ha quasi doppiato i pentastellati che si sono fermati al 7,8%. Uno scarto non da poco e con conseguenze importanti sugli equilibri tra le forze politiche che si apprestano a guidare l’Isola nei prossimi cinque anni. Su tutti i livelli, dalla scelta del presidente del Consiglio regionale alla formazione della Giunta.

La presidenza

Così, dovrebbe essere con ogni probabilità Dem il successore di Michele Pais nell’Assemblea sarda. L’alternativa più verosimile è tra Piero Comandini e Giuseppe Meloni. Si tratta di capire a che cosa mirino entrambi. Comandini intende restare segretario in un partito in cui non ha più la maggioranza (dopo la fuoriuscita dei soriani)? Se la risposta è sì, allora non farà il presidente dell’Assemblea per incompatibilità tra il ruolo politico e quello istituzionale di garanzia del corretto funzionamento dell’Aula. D’altronde, portare il Pd sardo a puntare tutto su Alessandra Todde è stato soprattutto un suo merito e, per come è andata, avrebbe tutti i buoni motivi per conservare la carica. Tra qualche mese si vota a Cagliari, e il segretario non ha mai negato di essere interessato a fare il sindaco. Anche in questo caso la presidenza del Consiglio sarebbe di ostacolo. Ma è anche noto che alla poltrona da primo cittadino ambisca Massimo Zedda (Progressisti). Quanto a Meloni, ha preso più voti di Comandini e del Pd è presidente, ruolo che meglio si concilia con quello di garanzia nell’Assemblea. Ma anche il consigliere gallurese, che appartiene all’area riformista del partito, potrebbe valutare altre opzioni: per esempio, la stessa segreteria per cui aveva corso neanche un anno fa uscendo sconfitto di poco proprio da Comandini. Oggi i riformisti hanno la maggioranza nel partito, Meloni e Comandini – che da segretario e presidente lavorano in piena sintonia – potrebbero facilmente trovare un accordo che soddisfi entrambi, magari con Meloni di nuovo in corsa per la segreteria.

Le caselle

Le altre trattative importanti riguardano la formazione della prossima Giunta. Per comprenderne gli equilibri futuri non si può fare a meno del contestato manuale Cencelli, sempre valido qualsiasi sia la maggioranza. Funziona così: al partito che ha tre consiglieri regionali spetta un assessore, due se i membri dell’Aula sono sei, e così via. Anche in questo campo è il Pd a fare la parte del leone. Con undici consiglieri ha “diritto” a tre caselle (qualcuno parla già di quattro). Il M5S esprime la presidente della Regione, e con sei posti in Consiglio può ottenerne due in Giunta. Altri due potrebbero essere considerati in quota governatrice. Poi ci sono le altre forze politiche. La lista Uniti con Alessandra Todde ha conquistato tre seggi e corre per un posto. Stesso obiettivo hanno i Progressisti, Orizzonte Comune e Sinistra Futura. L’Alleanza Rossoverde di consiglieri ne ha quattro, le spetta un posto ma probabilmente mira a qualche cosa di più.

L’altra partita importante è legata alle presidenze delle commissioni consiliari che, in parte, potrebbero toccare a chi è rimasto fuori dalla distribuzione degli assessorati. Per esempio, con un solo consigliere (Lorenzo Cozzolino) i socialisti guarderebbero già alla guida di un parlamentino. Forse la sanità, sempre che non sia tra i desiderata della consigliera più votata in Sardegna, la pentastellata Desirè Manca.

I criteri

Se il manuale Cencelli non può essere aggirato, lo stesso vale per le regole di ingaggio che solo Alessandra Todde può fissare. La parola “competenza” è stata una delle più ricorrenti in tutti gli interventi della presidente della Regione in campagna elettorale e nelle ultime ore. E la competenza sarà il criterio fondamentale cui si ispirerà nella scelta dei suoi assessori. La governatrice, dunque, dovrà essere brava a soddisfare questa sua esigenza nell’interesse di tutti i sardi e nello stesso tempo le proposte dei partiti. Un’altra regola che Todde potrebbe imporre riguarda le dimissioni dall’Assemblea per i consiglieri che dovessero essere chiamati a fare gli assessori. E questa è una delle ragioni per cui la futura Giunta potrebbe essere in gran parte composta da tecnici. Qualche nome rimbalza già tra i corridoi del Consiglio regionale. Per l’assessorato a Bilancio e Programmazione si parla per esempio dell’ex consigliere del Pd Cesare Moriconi, che ha coordinato la stesura del programma di governo del Campo largo. In lizza anche Luca Caschili (M5S), Massimo Zedda dei Progressisti (ma solo se rinunciasse a Cagliari), il Dem ex parlamentare Gavino Manca.

