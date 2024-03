Giunta, il Pd insiste per quattro assessori Todde: c’è la sintesi 

Per il Pd la presidenza del Consiglio regionale e la vicepresidenza della Regione non sono nemmeno in discussione: «Sono nostre». Sugli assessorati il partito tiene alta l’asticella. Ne rivendica quattro: Bilancio e Programmazione, Ambiente, Affari generali e Lavori pubblici. Al limite potrebbe accontentarsi di tre, magari rinunciando ai Lavori pubblici a favore dell’Alleanza Verdi Sinistra. Anche per permettere alla presidente di chiudere il cerchio. Di più non può fare. Tanto meno fare un passo indietro sulla vicepresidenza. Alessandra Todde lo sa e ieri, al termine del bilaterale con i democratici (erano presenti il segretario Piero Comandini, il presidente Giuseppe Meloni, il capogruppo Roberto Deriu e la vicesegrataria Maria Francesca Fantato), ha detto che «con il Pd abbiamo trovato una sintesi politica».

Le dichiarazioni

L’incontro «è andato bene», ha aggiunto, «si vede dai nostri visi: noi abbiamo scommesso su un asse forte tra Pd e M5S, facendo in modo che fosse portante per la coalizione, e lo sarà della Giunta e del governo di questa Regione». Ieri il Pd ha chiarito che tipo di contributo intende dare alla squadra. Todde ha l’ultima parola, in ogni caso, ha spiegato, «questo era l’ultimo incontro col Pd» prima della quadra finale. Nel confronto di ieri è stato necessario raggiungere un compromesso? «Certo che sì», ha precisato, «esiste una negoziazione, altrimenti ci troveremmo di fronte a imposizioni e non è proprio nelle intenzioni di nessuna forza politica di mettere in difficoltà la presidente».

Le ipotesi

Al Bilancio arriverà Giuseppe Meloni della corrente Riformista del Pd che dovrebbe ottenere anche una seconda casella. L’area popolare Dem approderebbe alla terza con Cesare Moriconi o Matteo Muntoni, la sinistra del partito alla quarta con Fantato o con la consigliera di Olbia Ivana Russu, oppure ancora con l’ex rettrice Maria Del Zompo.

Anche ieri la presidente ha confermato di vigilare per garantire la presenza femminile tra i dodici. Tuttavia, «ci devono essere le condizioni perché la Giunta riesca a lavorare, e questa non è una questione di genere, ma di persone in grado di mandare avanti gli assessorati: ci sarà una presenza di donne importante, ma i sardi guardano più al fatto che si diano risposte ai loro problemi, e io su questo mi baserò».

Un passaggio sulla presenza di tecnici in Giunta: «Ne stiamo discutendo per alcuni contesti complicati: in generale è importante riuscire a mediare su tre competenze fondamentali: tecnica, politica e amministrativa». Per Todde, i contesti più complicati sono quelli legati «alla sanità e agli enti locali: ci sono mondi che devono essere ricuciti, e risposte da dare».

Oggi i Progressisti

Per il Pd ha parlato Piero Comandini: «È andata bene, come Pd siamo soddisfatti dell’interlocuzione con la presidente che conferma la volontà di condividere un metodo per portare avanti il programma nei prossimi cinque anni». Secondo il segretario, «stiamo rispettando i patti, quelli di formare un governo di coalizione, evitando che i singoli assessorati fossero appartenenti a singoli partiti e facendo prevalere la volontà di lavorare in modo comune. I problemi della Sardegna sono tali che occorre un’azione comune per risolvere una volta per tutte i grandi problemi della sanità, dei trasporti, dell’energia e della pubblica istruzione». I bilaterali della presidente proseguiranno oggi. Alle 9 è in programma quello con i Progressisti, e in giornata dovrebbe tenersi quello con l’Alleanza Verdi Sinistra. Sempre oggi Alessandra Todde dovrebbe convocare la prima seduta del Consiglio regionale per l’8, o più verosimilmente per martedì 9 aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA